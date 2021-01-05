Международный день бойскаутов отмечается 5 января 2021 года. Что это за день и какие традиции существуют у бойскаутов

Превратившийся позднее во Всемирное юношеское скаутское движение, скаутизм зародился в начале 20 века в Великобритании

5 января отмечается Международный день бойскаутов.

Для многих представителей старшего и среднего поколения россиян слово «скаут» (англ. scout) долгое время ассоциировалось с молодёжным движением, являвшимся частью культуры западного мира, аналогом которого в России было пионерское движение. Это представление и верно, и нет.

Дело в том, что Скаутское движение, действительно появившееся на Западе, получило распространение и в России, правда, в дореволюционный период. Позднее оно было запрещено, а на смену ему в качестве одного из элементов молодёжной политики пришла пионерская организация. Основным отличием её от скаутского движения стала политическая составляющая, вокруг которой и строились принципы пионерии.

Превратившийся позднее во Всемирное юношеское скаутское движение, скаутизм зародился в начале 20 века в Великобритании. Его отцом-основателем считается генерал-майор Роберт Баден-Пауэлл (1857-1941). Эта историческая личность в начале прошлого века была очень известна в Англии и популярна среди молодёжи.

Дело в том, что он прославился во время англо-бурской войны, будучи комендантом одной из крепостей в Южной Африке. Именно там, имея под ружьём около тысячи солдат, он реализовал на практике идею формирования вспомогательного подразделения из местных мальчиков, которые использовались как разведчики, наблюдатели, а также посыльные. Всё это способствовало тому, что при многократном превосходстве противника в силах, крепость удалось удержать до подхода подкреплений.

Вернувшись на Родину, Баден-Пауэлл написал книгу «Разведка для мальчиков», в которой изложил принципы воспитательной работы с мальчиками с целью подготовки их к выживанию в природе в различных условиях, стойкому перенесению трудностей, воспитанию волевых качеств. Книга вышла в свет в 1908 году, но ещё за год до этого, в 1907-м Баден-Пауэлл основал в Великобритании Движение скаутов.

Слово «скаут» в переводе с английского означает «разведчик». Уже к концу первого года существования число членов скаутских отрядов составляло около 60 тысяч человек. Изначально членство в организации с чёткой структурой рассматривалось как начальная военная подготовка мальчиков, однако вскоре вышло за эти рамки и стало гораздо шире. Чуть позже появилось и скаутское движение для девочек.

Очень скоро скаутское движение стало популярно за пределами Великобритании и приобрело международный статус. К началу 1920-х годов скаутские организации существовали уже более чем в 60 странах мира. В России первые скаутские отряды появляются в 1909 году, благодаря инициативе полковника Н.И. Пантюхова. Однако, уже многочисленная, насчитывавшая в своём составе свыше 45 тысяч членов организация, к моменту прихода к власти в результате Октябрьской революции большевиков, оказалась в опале. В 1924 году она была запрещена. Основатель её, как и большинство членов и организаторов были вынуждены покинуть Родину, продолжив свою деятельность в эмиграции.

Учреждённая взамен скаутской Пионерская организация частично позаимствовала у своей предшественницы символику – галстук, отдельные элементы формы, принципы и девизы. Однако, в отличие от скаутинга, Пионерская организация была государственным движением, политизированным, отвергающим свободу вероисповедания. И символика в этих двух юношеских движениях объясняется по-разному.

Возвращение скаутского движения в Россию произошло в 1990 году. Эпоха политических перемен затронула и молодёжное движение. Опираясь на опыт зарубежных скаутских организаций, в России появились свои первые отряды скаутов. Наиболее крупными из них стали два объединения: Национальная Организация Российских Скаутов-разведчиков и Организация Российских Юных Разведчиков. Единая скаутская организация в России отсутствует.

Добровольные принципы скаутского движения привлекают многих подростков. Помимо здорового образа жизни, они учатся работе в команде, получают навыки индивидуальной работы, совершенствуют свои волевые качества, имеют возможность постоянного совершенствования своих умений и навыков. Кроме того, постоянное общение со сверстниками, друзьями, совместные труд и игра, неформальные педагогические методы работы взрослых в организации способствуют развитию коммуникативных способностей подростков, закладывают основы успешного личностного роста, уверенности в себе и в своих товарищах. Не зря основным девизом скаутов (и пионеров, кстати, тоже) был и остаётся призыв: «Будь готов!», а основной эмблемой скаутского движения является трёхлепестковая лилия, где лепестки означают Долг скаута: «Перед собой, перед ближними, перед Богом!».

Источник: calend.ru