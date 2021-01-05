Праздник Зервана-Карана отмечается 5 января 2021 года: Традиции праздника и история

Зерван — по зороастрийским понятиям — нечто абсолютно непознаваемое человеком, с другой стороны, к Зервану обращаются за защитой от всяких искажений, от зла.

Священные растения — сосна и ель — в эти дни являются основным украшением жилища

Праздник Зервана-Карана наступает 4—5 января, когда Солнце входит в 15 градус Козерога.

Накануне этого дня — 4 января, когда Солнце находится в 14-м градусе Козерога, ничего не празднуют. Это день пустоты и молчания. И чем больше удастся промолчать в этот день, тем лучше. В это время от восхода и до заката постятся и даже ничего не пьют. Зажигают 2 огня.

С 5 по 17 января — это 12 дней праздника. Зерван — по зороастрийским понятиям — нечто абсолютно непознаваемое человеком, с другой стороны, к Зервану обращаются за защитой от всяких искажений, от зла. Зороастрийцы считают, что время бывает четырех видов — прошлое, настоящее, будущее и вечное.

Зерван-Карана символизирует замкнутое время, в котором живут люди из-за двойственности их природы. Телесно человек живет в циклическом, замкнутом времени, то есть рождается и умирает. Душа и Дух его бессмертны, и пребывают в вечном.

Священные растения — сосна и ель — в эти дни они являются основным украшением жилища. Также на праздник Зервана-Карана зажигают масляные лампы, устраивают факельные шествия, карнавалы, маскарады. Покупают часы и гадают о будущем.

Источник: calend.ru