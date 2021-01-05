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Сегодня, 5 января - День рождения Гуру Гобинда Синха: Кто это и чем знаменит?

08:50 05.01.2021 Фото: wikimedia.org
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Официально считается, что Гуру Гобинд Синх родился в 1666 году в городе Патна, расположенном в северной части Индии на реке Ганг.

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5 января общины сикхов в Индии празднуют День рождения десятого и последнего Гуру Гобинда Синха

5 января общины сикхов в Индии празднуют День рождения десятого и последнего Гуру Гобинда Синха (Guru Gobind Singh Jayanti).

Официально считается, что Гуру Гобинд Синх родился в 1666 году в городе Патна, расположенном в северной части Индии на реке Ганг. Десятым Гуру он стал в ноябре 1675 года в возрасте 9 лет, после своего отца Гуру Теха Бахадура (Guru Tegh Bahadur). 10-й Гуру покинул этот мир в 1708 году.

Интересно, что день рождения Гуру Гобинда Синха, в зависимости от календарной системы, отмечается в разные дни. Так, последователи календарной системы Бикрами (Hindu Bikrami Calendar) отмечают день рождения Гуру в январе, декабре или ноябре. Иногда он может отмечаться дважды в год.

А по тропическому солнечному календарю Нанакшахи (Nanakshahi Calendar) День рождения Гуру Гобинда Синха отмечается ежегодно 5 января.

В этот день устраиваются большие процессии, и особенные молитвы произносятся во всех сикхских храмах — гурудварах.

Гуру Гобинд Синх был поэтом и философом. Также 10-й Гуру известен тем, что создал милитаризированную сикхскую общину «хальса», вступление в которую требовало принятия определенных жестких обязательств. Также он ввел особые правила одежды и поведения.

Гобинд Синх обобщил все труды сикхов в главную книгу Гуру Грантх Сахиб.

Согласно Гобинду, ортодоксальный сикх должен иметь следующие пять отличий:
— «кеш» (нестриженные волосы),
— «каччх» (специальные плавки),
— «кара» (стальной браслет на запястье),

— «кирпан» (кинжал),
— «кангха» (гребень),
а также истинный сикх должен носить тюрбан.

Источник: calend.ru

5 января 2021 День рождения Гуру Гобинда Синха история праздник
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