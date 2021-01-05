Сегодня, 5 января - День рождения Гуру Гобинда Синха: Кто это и чем знаменит?

5 января общины сикхов в Индии празднуют День рождения десятого и последнего Гуру Гобинда Синха (Guru Gobind Singh Jayanti).
Официально считается, что Гуру Гобинд Синх родился в 1666 году в городе Патна, расположенном в северной части Индии на реке Ганг. Десятым Гуру он стал в ноябре 1675 года в возрасте 9 лет, после своего отца Гуру Теха Бахадура (Guru Tegh Bahadur). 10-й Гуру покинул этот мир в 1708 году.
Интересно, что день рождения Гуру Гобинда Синха, в зависимости от календарной системы, отмечается в разные дни. Так, последователи календарной системы Бикрами (Hindu Bikrami Calendar) отмечают день рождения Гуру в январе, декабре или ноябре. Иногда он может отмечаться дважды в год.
А по тропическому солнечному календарю Нанакшахи (Nanakshahi Calendar) День рождения Гуру Гобинда Синха отмечается ежегодно 5 января.
В этот день устраиваются большие процессии, и особенные молитвы произносятся во всех сикхских храмах — гурудварах.
Гуру Гобинд Синх был поэтом и философом. Также 10-й Гуру известен тем, что создал милитаризированную сикхскую общину «хальса», вступление в которую требовало принятия определенных жестких обязательств. Также он ввел особые правила одежды и поведения.
Гобинд Синх обобщил все труды сикхов в главную книгу Гуру Грантх Сахиб.
Согласно Гобинду, ортодоксальный сикх должен иметь следующие пять отличий:
— «кеш» (нестриженные волосы),
— «каччх» (специальные плавки),
— «кара» (стальной браслет на запястье),
— «кангха» (гребень),
а также истинный сикх должен носить тюрбан.
Источник: calend.ru