Какой сегодня церковный праздник? Важные народные традиции на 5 января 2021 год

В этот день пекли печенье в форме овечек, коровок и птиц. Это делалось для того, чтобы привлечь добрых духов и изгнать злых.

На Руси в этот день большое внимание уделяли домашним животным

Дата по старому стилю: 23 декабря.

День получил свое название в честь святого Феодула. Он жил в Фессалониках в 3 веке, когда императоры Диоклетиан и Максимилиан устраивали жестокие гонения на христиан. Феодул состоял чтецом при церкви. Гонители предложили ему отказаться от веры — или немедленно умереть. «Я выбираю жизнь, но жизнь вечную», — сказал Феодул. После этих слов его бросили в море с камнем на шее.

На Руси в этот день большое внимание уделяли домашним животным — скотине и птице. Добрый хозяин проявлял по отношению к ним особую заботу — давал много корма, наводил порядок в хлеву и птичнике.

В этот день пекли печенье в форме овечек, коровок и птиц. Это делалось для того, чтобы привлечь добрых духов и изгнать злых. А чтобы нечистая сила не оставила на выпечке следа, ее сразу же заворачивали в полотенце. Так же поступали и с постными лепешками, которые также было принято готовить в Федулов (Феодулов) день. Правда, в отличие от печенья, лепешки не подавали к столу — их несли в хлев, где по частям скармливали животным. Домашней птице в качестве угощения доставалось отборное зерно.

Люди подметили, что погода Федулова дня предсказывает погоду ноября. «Пришел Федул — ветер подул», – говорили на Руси. Ветер считался хорошим предзнаменованием — он сулил богатый урожай.

Именины в этот день

Василий, Иван, Макар, Наум, Павел, Феодул

Источник: calend.ru