Топ-11 технологических достижений России за 2020 год

Вот что интересно, год был очень сложным, можно сказать — уникально сложным. Но я давно не припомню такого количества важных технологических прорывов. Так что представляю вашему вниманию свой, скорее всего далеко не полный список из 11 проектов.
1. Запуск в промышленную эксплуатацию ПАТЭС «Академик Ломоносов»
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Долгое, очень долгое строительство этого уникального объекта наконец завершилось вводом станции в эксплуатацию в порту Певек на Чукотке. Ничего подобного в мире нет. 22 мая плавучая атомная электростанция «Академик Ломоносов» введена в промышленную эксплуатацию, а 30 июня тепло от неё впервые подано в городскую тепловую сеть города Певека.
2. Коллайдер «NICA» в Дубне
Топ-11 технологических достижений России в 2020 году
Этот проект мирового масштаба, и его завершения ждет весь научный мир, а очередь на исследования уже расписана. Такие проекты класса мегасайенс могут реализовать считанное количество стран в мире. NICA (Nuclotron based Ion Collider fAcility) — это ускорительный комплекс, который создаётся набазе Объединённого института ядерных исследований (Дубна, Россия) сцелью изучения свойств плотной барионной материи. И хотя до полного запуска коллайдера еще пара лет, но в 2020 году была запущена его важная часть — сверхпроводящий промежуточной синхротрон бустер — он будет разгонять ионы золота доэнергий 578 мегаэлектронвольт нануклон. После запуска бустера остаётся запустить только большое кольцо коллайдера.
3. Танкер класса Афромакс «Владимир Мономах»
Фото dcss.ru
Построенный на суперверфи «Звезда» танкер был спущен на воду, испытан и передан заказчику. Это символ того что наша первая суперверфь, хотя и еще строится, но уже запущена и выпустила первую продукцию. Да, я знаю что этот первый танкер был по большей части построен в Южной Корее, и в этом нет ничего зазорного — эта страна мировой лидер в судостроении, и мы перенимаем у них опыт. Но локализация каждого последующего судна будет расти, и уж следующий танкер строится полностью на отечественной верфи.
4. Атомный ледокол «Арктика»
Фото: Балтийский завод
А вот в чем нам перенимать опыт не нужно, так это в строительстве атомных ледоколов. И в этом году впервые за многие годы в России появился новый атомный ледокол, причем он разработан и построен в России полностью с нуля. Напомню, что до сих пор, все имеющиеся у России атомные ледоколы, хотя некоторые из них и были достроены в России, но заложены они все были в СССР. Важно что на одной «Арктике» не собираются останавливаться, и уже идет строительство еще четырех ледоколов этого класса, а на верфи «Звезда» заложен вдвое более мощный ледокол класса «Лидер»
4. МС-21-310
Топ-11 технологических достижений России в 2020 году
Под конец года произошло важнейшее событие в отечественном авиастроении — в воздух поднялся МС-21 с полностью российскими двигателями ПД-14. В мире была лишь одна страна, которая способна строить магистральные пассажирские лайнеры и двигатели к ним — это США. Теперь таких стран снова две.
6. Старт тяжелой ракеты Ангара-А5
После 6 летнего перерыва, ракета, чье производство было перенесено из Москвы в Омск, вновь отправилась в космос. Это важнейшее событие как раз потому, что в результате этого запуска была подтверждена способность омского предприятия производить ракету, а значит открыта дверь к серийному производству «Ангары». Кстати, это производство уже началось, сейчас в разной стадии готовности находятся 6 ракет «Ангара».
7. Ил-114-300
Первый полет Ил-114-300. Фото Ростех
16 декабря 2020 года на аэродроме в Жуковском совершил первый полет новый пассажирский региональный турбовинтовой самолет Ил-114-300. Разработчик самолета — головное предприятие дивизиона транспортной авиации Объединенной авиастроительной корпорации Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина. Это долгожданный самолет, в очень нужной для России нише — региональных турбовинтовых лайнеров. И сегодня это самый современный и экономичный лайнер в этом классе в мире.
8. Первый коммерческий запуск с космодрома «Восточный»
Топ-11 технологических достижений России в 2020 году
Хотя это уже не первый запуск с нового российского космодрома, но именно этот запуск можно считать первым не испытательным, а рутинным. Ракета-носитель «Союз-2.1б» в интересах компании OneWeb вывела в космос 36 спутников. Запуск прошел полностью успешно.
10. ЛСП «Северный полюс»
ЛСП «Северный полюс» проекта 00903. Фото aoosk.ru
Адмиралтейские верфи спустили наводу ледостойкую самодвижущуюся платформу (ЛСП) «Северный полюс» проекта 00903, которая строится позаказу Федеральной службы погидрометеорологии имониторингу окружающей среды (Росгидромет). Это уникальное судно, не знаю есть ли в мире что-то подобное. По сути это замена дрейфующим научным станциям. Странная форма корпуса ЛСП как раз и продиктована его назначением, а сама платформа просто напичкана самым современным научным оборудованием.
11. Регистрация первой в мир вакцины от COVID-19
И конечно, нельзя не сказать о разработке Россией, первой в мире, вакцины от нового коронавируса Спутник-V. Россия доказала, что находится в ряду самых развитых стран мира и обладает сильнейшей наукой
Впрочем, достижений в этом году, несмотря ни все проблемы, было намного больше. Например, можно вспомнить про запуск в Ростовской области сразу трех ветряных электростанций, которые ознаменовали начало серийного строительства ветропарков в России, или выход на полную мощность завода Запсибнефтехим, который позволил России из импортеров полиэтилена стать нетто-экспортером.
Источник: sdelanounas.ru