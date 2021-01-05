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Как защитить личные данные от утечки в Сеть, рассказали в Роскачестве

08:00 05.01.2021 Фото: pixabay.com
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Необходимые мобильные приложения стоит скачивать только в официальных магазинах, обращая при этом внимание на рейтинг и отзывы пользователей, так как даже официальные магазины могут пропустить вирусные программы.

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В Роскачестве дали советы по защите личных данных

Эксперты все чаще говорят об увеличении числа кибератак. Так по данным Positive Technologies, в первом квартале минувшего года их число выросло почти на четверть. При этом половина всех украденных данных - это личные пароли и логины пользователей, рассказывает руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов.
"Любой незащищенный компьютер или телефон позволят мошенникам заполучить персональные данные владельца. Особенно это касается платежной информации и паролей к соответствующим программам", - цитирует эксперта "Прайм".

Свести такие риски к минимуму можно если пользователь не переходит по сомнительным ссылкам, которые приходят на его телефон или которые он видит в сети. Под запретом и сайты с нелегальным контентом, поскольку с их помощью также можно стать обладателем вируса и, тем самым, поставить под угрозу работоспособности своего мобильного.

Необходимые мобильные приложения стоит скачивать только в официальных магазинах, обращая при этом внимание на рейтинг и отзывы пользователей, так как даже официальные магазины могут пропустить вирусные программы.

данные киберататка хакер
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