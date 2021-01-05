Что можно и нельзя делать на Рождество 7 января 2021 года

Во время рождественского ужина нельзя громко разговаривать и выходить из-за стола до завершения трапезы.

Рождество Христово – один из главных православных праздников

7 января 2020 года весь православный мир будет отмечать один из главнейших праздников – Рождество Христово.

Этому светлому празднику предшествует еще одна важная дата – вечер 6 января, когда наступает сочельник или в народе «коляды». Сочельник припадает на завершающий день Рождественского поста, ревностные христиане традиционно весь день 6 января не ели ничего, кроме сочива – размоченных зерен пшеницы с медом и фруктами. Отсюда и название Рождественского навечерия. И только с зажжением в небе первой звезды вся семья садилась за праздничный стол, чтобы отведать 12 постных рождественских блюд.

Сегодня Рождество Христово – один из главных православных праздников. Оно знаменует собой ежегодное чудо – рождение Иисуса, который появился на свет в яслях для кормления скота.

История Рождества

Согласно библейскому преданию, о рождении Спасителя людей оповестила Вифлеемская звезда, которая засияла в небе. Этот знак увидели волхвы и поспешили поздравить Деву Марию с рождением сына, одарить и поклониться ему, как новому царю Иудеи.

На самом деле, точной даты, когда родился Иисус Христос, нет. Более того, праздник рождения бога зимнего Солнца – Коляды – отмечался нашими предками-славянами еще задолго до утверждения христианской веры. Древние язычники поклонялись Солнцу, и даты, когда оно находилось на минимальной высоте от Земли (Зимнее солнцестояние) считались самыми важными. Обычно это был период с 25 декабря по 7 января. В некоторых регионах – с 22 декабря по 6 января. В дохристианские времена на эти дни выпадало огромное количество обрядов, магических действий и примет. Не обходилось на коляды и без поверий, ритуальных песен, и запретов.

Веселая коляда: главная традиция Рождества

Сочетание двух религий – язычества и христианства породило чрезвычайное количество обрядов и традиций, которые сохранились и до наших дней. После крещения Руси и утверждения учения про единого Бога языческий контекст в праздновании коляды постепенно отходил на второй план. Однако он не исчез полностью, и доказательством этому являются колядки – народные обрядовые песни, восхваляющие чудо рождения Христа. Существуют и более ранние экземпляры, где упоминается Солнце, коляда, звучат пожелания хорошего урожая в новом году. Их исполняют ряженные парни и девушки, а также мужчины, женщины, дети, которые ходят от дома к дому и поздравляют всех с Рождеством Христовым.

Принимать таких гостей у себя – хорошая примета, которая символизирует удачу, достаток и хороший урожай на будущий год. В благодарность за колядование обычно дают сладости, фрукты, выпечку или небольшие суммы денег. Рождественские колядки присутствуют в фольклорной традиции большинства славянских народов: белорусов, украинцев, россиян, поляков, чехов, словаков, болгар.

Еще одним аутентичным явлением считается рождественский вертеп, в котором присутствуют персонажи, изображающие козу, черта, священника и других героев.

Как праздновать Рождество и сочельник?

В сочельник, 6 января за праздничным столом, состоящим из 12 постных блюд, традиционно собирается вся семья. Трапеза начинается после появления на небе первой звезды, которая оповещала волхвов о рождении Иисуса. В некоторых регионах в гости на сочельник приходят не только родственники, а и крестные дети хозяев. Им необходимо приготовить угощения и подарки.

На стол традиционно ставят кутью, узвар (компот из сухофруктов), голубцы с картошкой, рыбу, квашенную капусту и запеченные яблоки. После ужина следует оставить в тарелке немного кутьи, чтобы духи умерших родственников могли отведать рождественский ужин.

Утром 7 января все члены семьи отправляются на молитву в церковь, а уже потом празднуют Рождество за богатым (мясным) столом. Здесь уже присутствуют и холодец, и запеченная колбаса, и алкогольные напитки.

Что можно делать на Рождество: главные традиции и обряды

В светлый праздник Рождества Христова приглашают в гости родных и близких, дорогих и долгожданных гостей. Также стоит вспомнить о своих умерших родственниках, зажечь свечу и прочитать молитву «Отче наш». Согласно обычаю, хозяин приносил в дом сноп ржи или пшеницы, который ставили в углу стола под иконами. Это так называемый дидух, дед или коляда, олицетворяющий благополучие и достаток семьи.

В ночь на Рождество следует распахнуть все двери и окна, чтобы впустить в дом праздник. Также принято обойти все свое хозяйство, поблагодарить домашних животных и угостить их чем-то вкусным. В сочельник хозяин дома также обходит всех гостей и членов семьи, угощает их медом и выпечкой. При этом следует произнести хорошие слова и пожелания.

Что нельзя делать на Рождество

Ритуалы, обряды и традиции Рождества связаны с целым рядом запретов и табу, которые издавна соблюдали наши предки.

В сочельник нельзя садиться за стол до появления первой звезды.

Во время рождественского ужина нельзя громко разговаривать и выходить из-за стола до завершения трапезы.

Сильно наедаться за праздничным столом тоже не желательно – лучше попробовать понемногу каждого из блюд.

Неженатым парням и девушкам запрещено садиться на углу стола.

На Рождество нельзя ругаться и сквернословить.

Нельзя заниматься уборкой и другими хозяйскими делами (кроме приготовления пищи).

Некоторые источники сообщают, что на Рождественский праздник нельзя гадать, а если очень хочется узнать свое будущее, лучше проводить ритуалы после 8 января.

Рождественские гадания

Если вы все же решились на гадальные ритуалы в Рождество, проведите самый простой и безобидный. Налейте в миску воду, затем зажгите неосвященную свечу и постепенно капайте воском в воду. На что будет похож получившийся узор, таким и будет ваше будущее.

В ночь на Рождество юные девушки клали под подушку гребешок со словами: «Суженый-ряженый, причеши мне голову». Кого девушка увидит во сне, тот и будет ее женихом. Также у наших предков распространенным являлось гадание с башмаком. Девушка снимала обувь с левой ноги и бросала ее за ворота. В какую сторону будет направлен носок башмака, в том направлении девушка и выйдет замуж. А если носок будет развернут обратно к дому – оставаться ей в девках еще год.

Приметы на Рождество

Если на Рождество первой в дом войдет женщина – то хозяева будут весь год болеть.

Плохая примета – потерять что-либо на Рождество. Она ведет к убыткам и разочарованиям.

А вот найти что-нибудь ценное – к прибыли и достатку.

Если вы случайно разлили чай или кофе за рождественским столом – будете в этом году с хорошими новостями.

Главная рождественская примета касается природных явлений. Если на Рождество небо усыпано звездами и нападало много снега – годы будет удачным, богатым и сытным.

Источник: joy-pup.com