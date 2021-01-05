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Что запрещено делать в Сочельник 6 января 2021 года? Кому категорически нельзя работать в этот день

11:20 05.01.2021 Фото: pxhere.com
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Рождество имеет огромную силу, недаром его называют матерью всех праздников. И чтобы омрачить святость этого дня, людей научили гадать на свечах, узнавать судьбу или искать вторую половинку.

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Рождество — самый светлый семейный праздник, который дарит ощущение настоящего волшебства
Сюжет: Православные обряды
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Что запрещено делать в Сочельник 6 января 2021 года? Кому категорически нельзя работать в этот деньКакой сегодня церковный праздник? Важные народные традиции на 5 января 2021 годЕщё 583 новостей

Рождество — самый светлый семейный праздник, который дарит ощущение настоящего волшебства. И если кто не сумел обрести праздничное настроение в Новый год, то в рождественские выходные у него есть все шансы исправиться. Главное соблюдать традиции, которые веками чтили наши предки.

Чтобы как следует подготовиться к Рождеству, следует не только соблюдать Филиппов пост, но и правильно провести Сочельник перед Рождеством (Святой вечер).Что следует делать 6 января, а что многовековые традиции не одобряют.

Рождественский сочельник

День накануне Рождества Христова называют Сочельником не просто так. Название происходит от слова «сочиво» — сладкой рисовой, ячменной или пшенной каши, в которую добавляют мед, конфеты, орехи, мак, изюм. У нас это блюдо еще называют кутьей или коливом.

Именно в сочельник заканчивается Филиппов пост. Многие считают, что в этот день нельзя ничего кушать аж до появления на небе первой звезды. Но это не совсем верно.

Недаром в молитвах можно встретить выражение «поститься постом приятным». Всё потому, что пост — это не наказание, а способ очищения. И если правила поста чрезвычайно строги для монахов, то для детей, стариков, беременных женщин или больных людей есть послабления.

Прекрасно, если человек может полностью соблюдать пост, но если он по своей немощи выпьет чашку сладкого чая, или съест кусочек хлеба, то наказания за это не будет.

Однако нельзя забывать, что в Сочельник строгий пост продолжается, поэтому традиция держать на столе 12 блюд — выдумка. Зато церковный устав приветствует, чтобы все блюда на столе были постными.

Более того, все присутствующие за столом обязаны попробовать каждое блюдо. Недопустимо, чтобы на столе осталась нетронутая тарелка. Хотя и переедать нельзя, ведь 40 дней поста были не для того, чтобы просто сесть и наестся. Позволяется лишь небольшое разговение.

Многие обычаи к нам пришли из язычества, и чтобы не портить ими светлый рождественский праздник, следует соблюдать традиции Сочельника, помня о строгих запретах, которые диктуются церковным уставом.

Запрет на гадание

Рождество имеет огромную силу, недаром его называют матерью всех праздников. И чтобы омрачить святость этого дня, людей научили гадать на свечах, узнавать судьбу или искать вторую половинку через контакт с темными силами. Православная церковь запрещает такие действия, приравнивая гадание к колдовству.

Запрет на работу
Считается, что если женщина в сочельник будет вязать, то кто-то из ее будущих потомков запутается в пуповине, а если станет шить — кто-то в семье ослепнет. Мужчинам же в праздники нельзя ходить на охоту или рыбалку. Грехом не считается принудительный труд, если человек, например, вынужден идти на работу в Сочельник или на Рождество.

Запрет на ссоры
Любые выяснения отношений или сквернословия — это неуважение к празднику. Считается, что такие действия отбирают у предков надежду на спасение.

Запрет на старую одежду
За праздничный стол нельзя садиться в черной одежде — это предвестник скорой утраты кого-то из родственников. Не следует одеваться и в старую одежду, чтобы избежать нищеты в будущем.

Запрет прятать еду

После вечери еду со стола убирать не следует до 7 января. Не зря Рождество считается семейным праздником. Считается, что в этот день с небес спускаются души умерших родственников, чтобы посмотреть на своих потомков. А потому еду и столовые приборы на столах оставляют в знак радушия и уважения к предкам.

Нельзя в рождественские праздники забывать и о милосердии. Ведь вокруг живет много людей, которые нуждаются в помощи, поддержке, а порой и в добром слове. Не отказывайся помочь другому человеку, ведь ты можешь стать для кого-то творцом маленького рождественского чуда.

Источник: kurier.lt

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