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Старые сильные заговоры в Рождественскую ночь и Сочельник 6-7 января 2021 года

10:20 05.01.2021 Фото: pixabay.com
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В Канун Рождества проводятся мистические обряды. Это было любимым развлечением девушек прошлых веков. Перед праздником приоткрывается дверь в мир магии, мистики.

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Считается, что в эту самую ночь перед Рождеством, открывается завеса мистического мира

Считается, что в эту самую ночь перед Рождеством, открывается завеса мистического мира. Существует несколько способов предсказывать будущее. Мир потусторонний открывает свои двери. В этот день мир мертвых и мир живых соприкасаются. По легенде, в мир людей пробирается Карачун — злой, хитрый дух, который хочет навредить людям. Многие используют сочельник для совершения обряда, используя силу и мудрость Мира Теней.

В Канун Рождества проводятся мистические обряды. Это было любимым развлечением девушек прошлых веков. Перед праздником приоткрывается дверь в мир магии, мистики. Можно узнать свою судьбу, навести любовный морок, заговорит свою удачу. Не упустите этот день и его особые свойства. Для вас откроется завеса тайны.

Сочельник

6 января — Канун святого праздника Рождества Христова. Иногда и перед Благовещеньем празднуется сочельник. Весь православный мир готовится к этому дню радости, новой надежды. Церкви зажигают свечи, проходит хоровое пение. Люди готовятся к празднику дома — самые вкусные кушанья, сладкие пироги ставятся на стол. Но, все это откладывается до первой звезды. До Рождества идет строжайший пост. Как только на небе появляется Звезда, все знают — Спаситель родился. Можно садиться за стол. Традиционные кушанья — сочиво и кутья.

Считается, что в эту самую ночь перед Рождеством, открывается завеса мистического мира. Существует несколько способов предсказывать будущее. Мир потусторонний открывает свои двери. В этот день мир мертвых и мир живых соприкасаются. По легенде, в мир людей пробирается Карачун — злой, хитрый дух, который хочет навредить людям. Многие используют сочельник для совершения обряда, используя силу и мудрость Мира Теней.

Заговоры и гадания сохранились. Вы можете заговорить любовь, богатство, погадать на своего суженного этой ночью. Будьте осторожны, перед сном нужно обязательно помолиться, надеть крестик. Эта ночь не так уж и безопасна для того, кто соприкоснулся с миром мистики.

Заговор на богатство

В Сочельник вся семья должна собраться вместе. Купите маленький горшочек из обиженной глины. Каждый член семьи, после 12 ночи, кладет туда по одной металлической монетке из своего кошелька. Каждый кладет, произнося:

«Деньга к деньге. Денежки прибывают. Деньги даем Собаке, Собака приносит денежки нам. Да будет так. Так оно и будет».

Перевяжите горшочек зеленой лентой по горлышку и залейте воском. Так можно запечатать богатство. Так нужно держать ваш горшочек до следующего Сочельника. Старый разбивается, а новый наполняется. Жизнь в доме всегда будет с достатком.

Приворотный обряд в Сочельник

Понадобится ваша общая фотография с любимым человеком. Если у вас нет такой, то просто склейте две одиночные. Нужно положить их на белую скатерть без рисунков. Когда пробьет 12 ночи, зажгите церковную свечу. Капайте воском свечи на ваши фото, произносите:

«Силы Рождества помогите, милого (имя) приворотите.
Пусть любит он, как я люблю. Пусть не спит он, как я не сплю.
Пусть отныне он со мною обручиться, навсегда со мной соединится».

Так Рождественская ночь скрепит вас на веки. Разорвать такой приворот тяжело, ведь он подействует сразу на вашего возлюбленного и на вас. Если вы просто хотите поэкспериментировать, то этот приворот лучше не использовать. Он связывает души людей и их судьбы в эту священную ночь. Фото нужно завернуть в скатерть и хранить, не выбрасывая.

Гадание на свечах

Девушки очень любят это гадание, ведь оно не подводит. Подруги собираются вместе в Сочельник.

Поставьте таз с водой на стол.

Садитесь вокруг него, но не больше, чем 6 человек.
Нужно взять каждой по новой восковой свече, написать на ней свое имя.
Совком капайте в воду, по образам определяйте будущее.

Это легко сделать, существует множество значений:

Воск похож на капельку — к слезам, разочарования;
Воск упал круглой каплей с дырочкой — кольцо на скорую свадьбу;
Появился образ человека — враг желает вам зла;
Рыбка — к путешествию по дальним странам;

Сердце — взаимная любовь;
Половинка сердца — любовь без взаимности;
Кошка — предательство близкого человека;
Идеально ровная капля — к рождению ребенка.

Если же вы увидели образ черепа, то скорее перекреститесь, выпейте святой воды. Это значит, что духи из Мира Теней вас заметили через воду и свет свечи. Осените себя крестным знаменем — там вам ничто не страшно.

Источник: vseprivoroty.ru

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