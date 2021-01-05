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Красота / Общество

Алла Пугачева восхитила фанатов на новогоднем фото 2021

12:50 05.01.2021 Фото: instagram.com/p/CJgVcviMWpi
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"Аллочка Борисовна, вы такая красотуличка неописуемая", "Спасибо вам просто за то, что вы есть", - написали поклонники.

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Стоит отметить, что такое семейное фото очень понравилось пользователям сети

Певица засветилась на семейном фото.

Известный шоумен Максим Галкин опубликовал в Instagram праздничное фото, на котором засветилась его супруга, певица Алла Пугачева.

На снимке супруги позируют со своими родными и близкими людьми, сидя на ступеньках в доме. На первой ступеньке сидела сама Алла Пугачева и обнимала своих детей - Лизу и Гарри.

Стоит отметить, что такое семейное фото очень понравилось пользователям сети. Они засыпали Аллу Борисовну комплиментами.

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Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

"Самая красивая", "Аллочка Борисовна, вы такая красотуличка неописуемая", "Алла, какая красивая", "Красивые, позитивные, милые! Спасибо вам просто за то, что вы есть", - написали поклонники.

Источник: unian.net

звезда красота молодость морщины певица семейное фото фанаты шоумен Максим Галкин Алла Пугачева Instagram
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