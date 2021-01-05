Рождество 2021: Что обязательно должно быть на столе в Рождество и Сочельник

С появлением на небе первой звезды вся семья в этот вечер традиционно собирается за праздничным столом, который состоит из постных блюд.
Традиционно 6 января весь православный мир, живущий по Юлианскому календарю, отмечает Сочельник. А уже на следующий день празднуется Рождество Христово.
В Сочельник, когда на небе появляется первая звезда, по традиции за столом собираются все члены семьи и начинают трапезу. Все блюда при этом обязательно должны быть постными, ведь это последний день Рождественского поста.
По традиции в этот вечер на столе должны быть 12 постных блюд по числу апостолов. Видное место в меню в канун Рождества занимает кутья – ее называют богатой и делают очень вкусной. Кроме нее, наши предки готовили еще 11 постных блюд, среди которых обязательно должны были быть борщ, жареная рыба, грибы, вареники, голубцы, капуста и узвар.
Кутья на Сочельник
Пшеница - 1 ст.
Мак - 150 г
Изюм
Чернослив
Орехи грецкие
Мед - 3 ст. л.
Зерна пшеницы промыть, замочить на несколько часов и сварить рассыпчатую кашу. Охладить.
Мак промыть, замочить на несколько часов и перетереть в макитре с помощью макогона. Тереть следует до появления макового молочка. Затем добавить сахар, мед и тереть еще до полного растворения сахара.
Орехи подсушить и измельчить, изюм распарить, чернослив распарить и мелко порезать. Можно добавить и другие сухофрукты, например, курагу.
Смешать все ингредиенты и можно ставить кутью на почетное место в центре стола.
Узвар
Сушеные яблоки - 200 г
Сушеные груши - 200 г
Изюм - 100 г
Мед - 200 г
Вода - 3 л
Подготовить сухофрукты – помыть их теплой водой и залить на 10 минут холодной водой. Накрыть крышкой и оставить на 2-3 часа.
Налить в кастрюлю воды, положить груши и яблоки, варить на медленном огне 15 минут. Затем добавить чернослив и изюм и варить еще 10-15 минут.
В конце добавить мед, дать закипеть и снять взвар с огня. Процедить его и подавать к столу охлажденным.
Постные вареники с картошкой
Мука - 600 г
Соль - 1 ч. л.
Вода - 200 мл
Для начинки
Лук - 4 шт.
Картофель - 8 шт.
Растительное масло - 3 ст. л.
В воде растворить соль. Муку просеять, сделать лунку, постепенно вливая воду замесить тесто – оно должно быть плотным.
Тесто положить в миску и прикрыть крышкой, дать отдохнуть 30-40 минут.
Картофель отварить, слить воду. Сделать пюре, постепенно добавляя воду, в которой варился картофель.
Лук обжарить на масле. Добавить жареный лук в готовое пюре.
Налепить вареники с картофелем и луком.
В кастрюлю налить примерно литра 2 литра воды, дать закипеть, посолить по вкусу. Опустить в кипящую воду вареники. Когда всплывут, варить 3-4 минуты. Подавать вареники, посыпав жареным лучком.
Постный борщ
Картофель - 4 шт.
Морковь - 1 шт.
Капуста белокочанная - 0,25 шт.
Лук - 1 шт.
Лавровый лист - 2 шт.
Гвоздика (по желанию) - 2 г
Сок квашеной свеклы или томаты
Соль, перец черный молотый - по вкусу
Нарезать очищенный картофель на равные кубики, вбросить в кастрюлю, залить водой и оставить вариться 10 минут.
Тем временем нарезать хорошо очищенную морковь и свеклу соломкой, или натереть на крупной терке. Нарезать полукольцами лук и сладкий болгарский перец, тонко нашинковать капусту.
Морковь, свеклу, перец и лук выложить на сковороду с разогретым маслом. Жарить так, чтобы цвета этих продуктов не перемешались – так борщ получится красивее. Перед окончанием жарки посолить и поперчить по вкусу.
В уже частично отваренный картофель добавить капусту, а через 3 минуты три – зажарку. Варить минут 5-7 и затем влить сок от квашеной свеклы (его можно заменить томатами).
Опустить в кастрюлю промытый лавровый лист и гвоздику. Когда борщ закипит, снять его с плиты и дать отстояться под крышкой минут 20-30, затем можно подавать на стол.
Горбуша в рукаве в духовке
Горбуша - 1 кг
Лимоны - 0,3 шт.
Лавровый лист - 2 шт.
Соль - по вкусу
Горбушу очистить и тщательно промыть. Сбрызнуть лимонным соком, натереть солью изнутри и снаружи, оставить на 20 минут.
Переложить рыбу в рукав для запекания, добавить лавровый лист и перец. Рукав завязать. Отправить запекаться в духовку, прогретую до 170°С, на 25 минут.
Готовую рыбу нарезать на порционные куски – по желанию их можно подрумянить в разрезанном рукаве около 5 минут. Подавать горбушу с любым гарниром.
Постные голубцы с грибами
Капуста белокочанная - 1 шт.
Рис - 200 г
Лук репчатый - 2 шт.
Подсолнечное масло - 200 мл
Соль, перец черный молотый - по вкусу
Шампиньоны нарезать кусочками. Положить на несильный огонь маленькую кастрюльку. Наполнить ее 50 граммами подсолнечного масла и добавить грибы. Накрыть кастрюльку крышкой и ждать 8 минут. Шампиньоны выделят достаточно сока во время тушения. Его не выливать, он еще понадобится. Выключить огонь, когда тушение закончится.
Достать сковородку с высокими бортами. Налить в нее оставшееся масло, положить на сковороду полукольца репчатого лука. Жарить лук, пока не начнет золотиться. Затем добавить сырой рис, промытый под краном, а также грибы. Посолить и поперчить, помешивая. Огонь плиты должен быть слабым, жарить 10 минут.
Залить поджаренные овощи 200 граммами воды. Закрыть сковородку и тушить не менее 10 минут. За это время рис должен впитать воду. Выключить, но оставить крышку на сковородке.
Отварить в кипятке капусту. Подождать, когда она станет мягкой и перестанет хрустеть. Достать кочан и раскрыть его листья. Положить в них начинку из сковородки и скрутить голубцы.
Положить их в кастрюлю, налить воды, добавить отложенный грибной отвар. Тушить голубцы около 15 минут.
Постные пончики
Мука пшеничная - 350 г
Вода - 250 мл
Дрожжи сухие быстродействующие - 1 ч. л.
Сахар - 2 ст. л.
Масло - 1 ст. л.
Соль - 1/4 ч. л.
Дополнительно
Мука пшеничная - 20 г
Масло растительное (для жарки) - 300 мл
Сахарная пудра - 1 ст. л.
Тесто для пончиков можно замесить как обычным способом, так и с помощью хлебопечки. В теплую воду (30-35 градусов) добавить сахар, соль, просеянную и смешанную с дрожжами муку, растительное масло. Замесить тесто. Затем необходимо дать ему подняться (объем должен увеличиться примерно в 2 раза).
Стол посыпать мукой, выложить на него тесто и раскатать толщиной 2-2,5 см. С помощью круглой вырубки или тонкого стакана вырезать кружочки.
Накрыть кружочки пленкой или полотенцем и дать им увеличиться в размере (около 20 минут).
Обжаривать пончики в масле можно как в сковороде, так и в небольшой кастрюле. Предварительно масло необходимо хорошо нагреть. Обжарить пончики с двух сторон до золотистой корочки.
Готовые пончики выложить на салфетку для удаления лишнего масла. Можно наполнить их джемом с помощью кулинарного шприца. Остывшие пончики посыпать сахарной пудрой.
Источник: unian.net