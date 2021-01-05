Молитвы о любви

Молитвенные слова о любви являются очень мощным оружием в руках человека, особенно влюбленного. С ее помощью просящий обязательно найдет свою половинку.

Молитвенные слова о любви являются очень мощным оружием в руках человека, особенно влюбленного

Молитвенные слова о любви являются очень мощным оружием в руках человека, особенно влюбленного. С ее помощью просящий обязательно найдет свою половинку и, если будет соблюдать закон любви, эти долгожданные отношения он сохранит до конца жизни. Однако надо помнить, что в любых молитвах надо благодарить Господа Бога за его помощь.

Без настоящей любви жизнь для каждого человека и даже для самого заядлого холостяка может стать бессмысленной. Помочь встретить вторую половинку и обрести взаимную любовь может молитва. Молитвенные слова на любовь являются безобидными, так как человек не сможет получить то, что способно навредить кому-то, поэтому просить нужно только о чистых чувствах со свободным партнером.

Молитва на взаимную любовь девушки или парня имеет конкретную структуру, но это не означает, что ее надо строго соблюдать. Можно и молиться своими словами, но в этом случае надо сначала произнести молитву «Отче Наш», в которой в первую очередь человек прославит силу Господа Бога и поблагодарит его за все посланные блага, а затем уже следует просить о желаемом. Также не стоит забывать просить прощение за неправильные или плохие поступки.

Нужно понимать, что молитва не является заговором или волшебной палочкой, которая вмиг исполняет все задуманное. Молитвенные слова о любви – это просьба даровать человеку взаимные нежные чувства, любимого и не только для мимолетного наслаждения, а для создания крепкой семьи и продолжения рода.

Кроме того необходимо знать и о том, что просьба сказанная в молитве может быть исполнена, только если на то будет воля Господня. Часто люди придумывают конкретные миссии в жизни, но это не значит, что их истинное предназначение такое. Поэтому молитва на взаимные чувства и любовь мужчины или женщины должна быть именно мольбой Всевышнего указать правильный путь, и в этой сфере жизни в том числе.

По знакам, посланным свыше, каждый может определить свое назначение, надо только прислушиваться к своей интуиции и внимательно наблюдать за происходящим вокруг.

Молитвенные слова о любви являются очень мощным оружием в руках человека, особенно влюбленного. С ее помощью просящий обязательно найдет свою половинку и, если будет соблюдать закон любви, эти долгожданные отношения он сохранит до конца жизни. Однако надо помнить, что в любых молитвах надо благодарить Господа Бога за его помощь.

Молитвенные слова на любовь молодого человека

Молитва на взаимную любовь парня произносится перед иконой Пресвятой Богородицы или же пред образами Веры, Надежды, Любови. Девушке необходимо положить правую руку на область сердца и произнести:

«Перед Тобою, Мать Богородица Пресвятая, преклоняюсь и только перед Тобою могу свое сердечко открыть. Знаешь ты, Богородица, все, о чем хочу просить я, Божья раба (имя), ибо сердце мое свободное, пустое, не может оно без любви горячей. Молю и прошу, дай мне дорогу скорую к тому единственному, кто может светом озарить всю мою жизнь и откроет свое сердечко навстречу моему для долгожданного и счастливого слияния наших судеб и обретения одной души на двоих. Аминь».

Молитвенные слова на теплые чувства мужа

Молитва евангелисту Иоанну Богослову

В каждой семье бывает период, когда кажется, что любовь постепенно угасает, и прежние отношения начинают рушиться. В основном такие мысли посещают женщин, они начинают придираться к мужьям, искать любые доказательства их нелюбви и т.д. Придать уверенности в себе, а также в своем муже поможет молитва надолгую и сильную любовь мужа евангелисту и святому апостолу Иоанну Богослову:

«О, Всехвальный да Великий евангелист и апостол Иоанн Богослов, Иисусов наперсниче, заступник наш и скорый помощник. Попроси Бога Всевышнего даровать мне, Божьей рабе (имя), и мужу моему, Божьему рабу (имя), оставление согрешений наших, ибо согрешили мы от юности и во всей жизни нашей словом, делом, помышлением и чувствами нашими. Моли Бога Всевышнего сохранить наш брак и любовь нашу вечную. Аминь».

Молитва мученикам Наталии и Адриану

Образ этих мучеников можно приобрести в храме или церковной лавке.

«О, священная двоица, святые мученики Христовы Наталия и Адриан, блаженные супруги и страдальцы. Услышьте меня, Божью рабу (имя), молящуюся Вам с болью и слезами, пошлите благотерпения телу и душе Божьей рабе (имя) и Божьему рабу (имя мужа), и попросите Всевышнего нашего, пусть помилует он нас и пошлет нам милость священную свою, да не погибнем мы в страшных грехах наших. Святые мученики Наталия и Адриан примите, умоляю, глас просьбы моей, и избавьте от губительства, глада, измены, развода, нашествия, брани и ругани, от внезапной смерти и от всех печалей, бед и хворей. Аминь».

Сильная молитва на обретение любви

Это очень сильная молитва на взаимную любовь, а вернее на ее привлечение. Не у всех в жизни складываются теплые отношения, многие страдают от одиночества и стремятся встретить и обрести настоящую любовь. Именно эта молитва поможет обрести такие долгожданные чувства:

«Я, раба твоя Божья (имя), склоняюсь низко к земле и молю Тебя, Господи, о снисхождение и помощи Твоей. Прости меня, Божью рабу (имя), за все грехи, обиды, злость, ненависть и другие мои пороки. Пошли мне путь скорый к единственной и настоящей любви. Молю о помощи твоей, Господи, я заблудилась в мире огромном этом, и не в силах мне одной найти моего суженного среди множества людей. Прошу о помощи твоей, Боже милостивый, на Тебя одного надеюсь и уповаю. Пошли единственного мне, прошу любви, прошу тепла, прошу слияния душ наших. Аминь».

Все молитвы необходимо произносить с чистым сердцем и от души, только тогда они будут услышаны Господом Богом.

Источник: vseprivoroty.ru