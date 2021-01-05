3 астероида летят к Земле. Будет ли катастрофа и опасное столкновение в 2021 году?

К планете Земля стремительно приближаются три астероида, которые специалисты относят к потенциально опасным.

К планете Земля стремительно приближаются три астероида, которые специалисты относят к потенциально опасным

Центр изучения околоземных объектов NASA проинформировал об этом в сообщении, опубликованном на своем официальном сайте.

К Земле летит 501647 – астероид, в последний раз приближавшийся к нашей планете в январе 2020-го. В следующий раз он сблизится с нами в конце 2021 года, сообщили официальные представители НАСА.

Расстояние от астероида 501647 до Земли достигнет трех миллионов километров, уточнили специалисты ведомства. Американские астрономы предполагают, что диаметр объекта составляет до 200 м.

К Земле летят в 2021 году астероиды из класса опасных

Потенциально опасным специалисты NASA называют каждый космический объект, оказывающийся в пределах 0,05 астрономических единиц, если его диаметр превышает 140 м, следует из сообщения ведомства.

Летом прошлого года специалисты «Роскосмоса» сообщили о том, что зафиксировали в общей сложности 80 случаев сближения астероидов с нашей планетой. Характерно, что семь десятков из них эксперты назвали ранее не известными. Еще 10 объектов открыли в период с 2007-го по 2018 год. Один астероид пролетел на расстоянии в восемь тысяч километров от Земли, а все остальные находились дальше.

Какие астероиды летели к Земле в конце 2020 года

Астероид, размер которого достигал авиалайнера, приблизился к Земле 18 декабря 2020 года. Специалисты НАСА заявили тогда о том, что диаметр объекта достигал 50 метров.

Ближайшей точкой траектории полета по отношению к нам было расстояние в 6,97 миллиона километров. Скорость движения астероида составляла примерно 7,65 километра в секунду, уточняли астрономы из США.

Какой астероид стал спутником Земли?

17 сентября 2020 года гавайский автоматический телескоп Pan-STARRS1 зафиксировал потенциально опасный астероид 2020 SO. Его добавили в перечень известных объектов, входящих в группу аполлонов, орбиты которых пересекают орбиту нашей планеты с внешней стороны.

Американские специалисты смоделировали дальнейшую траекторию этого астероида, после чего заявили: с октября 2020-го и до мая 2021-го он будет спутником Земли.

Впоследствии, однако, необычные характеристики данного объекта подвергли тщательному анализу, и астрономы усомнились в том, что происхождение его космическое. Эксперты из США предположили, что к нам приблизилась часть ракеты Atlas-Centaur, с помощью которой Surveyor-2 был запущен на Луну.

Источник: pronedra.ru