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Сергей Собянин: когда учащиеся Москвы могут вернуться в школу после зимних каникул 2021 года

17:50 05.01.2021 Фото: www.pixabay.com
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Не так давно градоначальник столицы российского государства выступил с объявлением. Мэр Москвы принял решение продлить каникулы для школьников и студентов до 17 января 2021 года.

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Школьные каникулы не будут бесконечными

Стало известно, когда нужно отправляться в школу после зимних каникул в 2021 году. Власти столицы российского государства продлили каникулы и уточнили, почему было принято такое решение.

Когда в Москве нужно идти в школу после зимних каникул в 2021 году

Из-за коронавирусной инфекции с каникулами в российских школах дела обстоят несколько иначе, чем прежде. Если раньше школьники уходили на традиционные весенние, осенние и зимние каникулы на одну неделю, то теперь выходных еще на одну неделю больше. Такое решение принимают власти, аргументируя это тем, что коронавирус COVID-19 вынуждает вносить коррективы в уже имеющиеся планы.

Не так давно градоначальник столицы российского государства Сергей Собянин выступил с объявлением. Мэр Москвы принял решение продлить каникулы для школьников и студентов до 17 января 2021 года. Это значит, что школьники отправляются в школы уже 18 января 2021 года. Господин Собянин отметил, что решение было принято после совещания с оперативным штабом по борьбе с распространением вируса COVID-19. На данный момент известно, что каникулы продлили также и у спортивных школ.

Больше каникулы зимой продлевать не собираются. Градоначальник Москвы отметил, что, несмотря на неблагоприятную эпидемиологическую обстановку, оперативный штаб видит улучшения. Примечательно, что школьники старших классов и студентов вынуждены были обучаться в дистанционном режиме. Ранее в таком же формате занимались и младшие классы, но Сергей Собянин отметил, что у младшеклассников ситуация с вирусом намного лучше, чем у старшеклассников. О дистанционном обучении в России высказывались представители Министерства просвещения и сотрудники Минобрнауки.

В Госдуме планируют узаконить дистанционное обучение в школах в 2021 году

Представитель СовФеда Валентина Матвиенко сообщила, что закон о дистанционном обучении на территории российского государства могут принять уже весной 2021 года. По ее словам, законопроект будет регулировать «дистанционку» лишь на случай форс-мажорных обстоятельств. В список таких обстоятельств входят пандемия и жесткий карантин.

Нормы СанПина пока не позволяют принять данный законопроект. Именно поэтому говорить о том, что он в скором времени будет принят, еще слишком рано. Ранее в Министерстве образования отметили, что дистанционное обучение заметно уступает по качеству традиционному. В условиях коронавирусной пандемии дистанционное обучение — это вынужденная мера.

В большом перечне законопроектов, которые касаются образования и разрабатываются Госдумой, значится не только доработка документа о «дистанционке». Сообщается, что в Госдуме собираются рассмотреть вопрос о повышении заработной платы учителям.

В Минпросвещения допустили, что школы будут обучаться в очном режиме после каникул

Руководитель Министерства просвещения российского государства Сергей Кравцов отметил, что столичные власти договорились о возможном возвращении учеников 6-11-х классов к очному режиму обучения. Это произойдет после новогодних каникул. Однако это случится лишь в случае, если эпидемиологическая ситуация в столице РФ будет соответствовать норме.

Господин Кравцов подчеркнул, что на данный момент на вынужденном карантине из-за COVID-19 и ОРВИ находится лишь 2% школ России. По его словам, иногда учебные заведения закрывают точечно из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации, но остальные, особенно начальные классы, работают в привычном режиме.

Известно, что в самом начале второго месяца осени прошлого года на карантине находились 3% школ. Заместитель министра просвещения Виктор Басюк говорил, что карантин ввели как по ОРВИ, так и по коронавирусной инфекции из КНР. Он отметил, что в РФ всего 42 тысячи школ.

Источник: www.1rre.ru

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