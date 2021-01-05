Тираж 1369: проверить билет по тиражной таблице Русское лото от 1 января 2021 года - Новогодний миллиард

Стали известны результаты тиражной таблицы популярной всероссийской лотереи «Русское лото» от 1 января 2021 года. Розыгрыш 1369 тиража проводился в прямой трансляции в рамках ТВ-шоу «Новогодний миллиард». В ходе шоу игрокам была предоставлена возможность самостоятельно распорядиться Джек-потом.
Компания «Столото» подарила 1000 призов по 1 млн рублей в рамках 1369 тиража «Русского лото»
В первый день нового 2021 года компания Столото организовала большой розыгрыш 1369 тиража лотереи «Русское лото». Игра транслировалась в прямом эфире телеканала НТВ в шоу «Новогодний миллиард».
Стоит отметить, что в этот раз мероприятие отличалось от предыдущих: в рамках текущей игры ее участники должны были самостоятельно определить судьбу Джек-пота, который накапливался в течение всего предыдущего года, и на момент розыгрыша составлял 1 млрд рублей. Состоявшийся розыгрыш был долгожданным для многих любителей подобных мероприятий. Победил вариант с розыгрышем 1000 призов по 1 миллиону рублей, об ведущие сообщили в самом начале шоу. Таким образом, внушительное число соотечественников получили весомое финансовое подкрепление в начале нового года.
Игра завершилась на 87-м ходу, на дне мешка осталось 3 бочонка. Шоу сопровождалось отступлениями в честь главного зимнего праздника.
Тиражная таблица «Русское лото» от 1 января 2021 года
Существует множество способов узнать результаты прошедшего розыгрыша, однако самый популярный – при помощи тиражной таблицы.
Показатели тиражной таблицы помогают с легкостью без лишних затрат времени узнать сумму выигрышного билета. При этом эксперты советуют начать проверку лотерейного бланка с поиска не выпавших чисел – если таковые отсутствуют, можно рассчитывать на приз.
Не выпавшими числами в розыгрыше крайнего тиража являются: 17, 54, 72.
|Тур
|Выпавшие числа
|Победителей
|Выигрыш, руб.
|1
|21, 15, 58, 05, 08, 78
|33
|303 030
|2
|46, 44, 28, 20, 75, 13, 18, 29, 50, 49, 16, 23, 43, 66, 77, 07, 25, 71, 80, 69, 31, 67, 87, 89, 47, 42, 74, 36
|3
|1 000 000
|3
|40, 10, 82, 68, 65, 85, 39, 35, 63, 30, 60, 11, 64, 55, 34, 19, 33, 37, 03, 86, 73, 56, 04, 27
|2
|1 000 000
|4
|24, 02
|2
|1 000 000
|5
|88
|4
|1 000 000
|6
|53
|19
|1 000 000
|7
|90
|46
|1 000 000
|8
|32
|43
|1 000 000
|9
|81
|86
|1 000 000
|10
|12
|125
|1 000 000
|11
|48
|251
|1 000 000
|12
|70
|593
|706 577
|13
|45
|767
|5 000
|14
|61
|1 164
|5 000
|15
|51
|3 237
|5 000
|16
|62
|3 412
|1 000
|17
|41
|5 190
|1 000
|18
|26
|9 222
|1 000
|19
|38
|12 737
|500
|20
|09
|26 836
|500
|21
|22
|33 434
|500
|22
|84
|57 525
|200
|23
|06
|94 653
|200
|24
|52
|209 413
|150
|25
|01
|238 734
|150
|26
|79
|479 646
|125
|27
|57
|803 766
|125
|28
|76
|1 151 613
|100
|29
|59
|1 819 509
|100
|30
|83
|2 498 110
|100
|31
|14
|4 301 837
|100
Организаторы лотерей «Русское лото» запустили очередную акцию для участников розыгрышей – «Год без забот», в рамках которой предлагается выиграть 1 млн на личные нужды и реализацию мечт. Попытать удачу можно купив билет на розыгрыш любого из трех январских тиражей – 1370, 1371 или 1372.
Источник: www.1rre.ru