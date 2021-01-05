Тираж 1369: проверить билет по тиражной таблице Русское лото от 1 января 2021 года - Новогодний миллиард

В первый день нового 2021 года компания Столото организовала большой розыгрыш 1369 тиража лотереи «Русское лото». Игра транслировалась в прямом эфире телеканала НТВ в шоу «Новогодний миллиард».

Поспешите проверить таблицу

Стали известны результаты тиражной таблицы популярной всероссийской лотереи «Русское лото» от 1 января 2021 года. Розыгрыш 1369 тиража проводился в прямой трансляции в рамках ТВ-шоу «Новогодний миллиард». В ходе шоу игрокам была предоставлена возможность самостоятельно распорядиться Джек-потом.

Компания «Столото» подарила 1000 призов по 1 млн рублей в рамках 1369 тиража «Русского лото»

В первый день нового 2021 года компания Столото организовала большой розыгрыш 1369 тиража лотереи «Русское лото». Игра транслировалась в прямом эфире телеканала НТВ в шоу «Новогодний миллиард».

Стоит отметить, что в этот раз мероприятие отличалось от предыдущих: в рамках текущей игры ее участники должны были самостоятельно определить судьбу Джек-пота, который накапливался в течение всего предыдущего года, и на момент розыгрыша составлял 1 млрд рублей. Состоявшийся розыгрыш был долгожданным для многих любителей подобных мероприятий. Победил вариант с розыгрышем 1000 призов по 1 миллиону рублей, об ведущие сообщили в самом начале шоу. Таким образом, внушительное число соотечественников получили весомое финансовое подкрепление в начале нового года.

Игра завершилась на 87-м ходу, на дне мешка осталось 3 бочонка. Шоу сопровождалось отступлениями в честь главного зимнего праздника.

Тиражная таблица «Русское лото» от 1 января 2021 года

Существует множество способов узнать результаты прошедшего розыгрыша, однако самый популярный – при помощи тиражной таблицы.

Показатели тиражной таблицы помогают с легкостью без лишних затрат времени узнать сумму выигрышного билета. При этом эксперты советуют начать проверку лотерейного бланка с поиска не выпавших чисел – если таковые отсутствуют, можно рассчитывать на приз.

Не выпавшими числами в розыгрыше крайнего тиража являются: 17, 54, 72.

Тур Выпавшие числа Победителей Выигрыш, руб. 1 21, 15, 58, 05, 08, 78 33 303 030 2 46, 44, 28, 20, 75, 13, 18, 29, 50, 49, 16, 23, 43, 66, 77, 07, 25, 71, 80, 69, 31, 67, 87, 89, 47, 42, 74, 36 3 1 000 000 3 40, 10, 82, 68, 65, 85, 39, 35, 63, 30, 60, 11, 64, 55, 34, 19, 33, 37, 03, 86, 73, 56, 04, 27 2 1 000 000 4 24, 02 2 1 000 000 5 88 4 1 000 000 6 53 19 1 000 000 7 90 46 1 000 000 8 32 43 1 000 000 9 81 86 1 000 000 10 12 125 1 000 000 11 48 251 1 000 000 12 70 593 706 577 13 45 767 5 000 14 61 1 164 5 000 15 51 3 237 5 000 16 62 3 412 1 000 17 41 5 190 1 000 18 26 9 222 1 000 19 38 12 737 500 20 09 26 836 500 21 22 33 434 500 22 84 57 525 200 23 06 94 653 200 24 52 209 413 150 25 01 238 734 150 26 79 479 646 125 27 57 803 766 125 28 76 1 151 613 100 29 59 1 819 509 100 30 83 2 498 110 100 31 14 4 301 837 100

Организаторы лотерей «Русское лото» запустили очередную акцию для участников розыгрышей – «Год без забот», в рамках которой предлагается выиграть 1 млн на личные нужды и реализацию мечт. Попытать удачу можно купив билет на розыгрыш любого из трех январских тиражей – 1370, 1371 или 1372.

Источник: www.1rre.ru