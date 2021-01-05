05.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Сибирь не хотят покидать аномальные морозы

13:45 05.01.2021 Фото: www.pixabay.com
0

В минувшие пару дней отрицательная аномалия температуры там превышает 23°!

% name% title
Не спешите расслабляться
Аномально холодная погода сохраняется на территории Сибири. В минувшие пару дней отрицательная аномалия температуры там превышает 23°! Прошедшей ночью минимальная температура воздуха в Томской, Омской, Новосибирской, Иркутской и Кемеровской областях, а также в Красноярском крае, Югре, Тыве и на Алтае опускалась ниже
А накануне местами были побиты и суточные рекорды минимальной температуры воздуха – так произошло в городе Камень-на-Оби, что в Алтайском крае. Там температура воздуха опустилась до -41,4°, что 0,4° ниже рекорда 2006 года. Рекордные морозы наблюдались в селе Няксимволь, ХМАО, где морозы окрепли до -41,1°, это на 0,5° ниже достижения 2010 года.
По нашим прогнозам, тёплых перемен в регионе не ожидается, и ближайшие 4-5 дней останутся аномально холодными, с ночными температурами около -39…-44°.
Справедливости ради отметим. Что самым холодным регионом России остаётся Якутия, где температура воздуха держится в пределах -51…-56°. Так, в Оймяконе в ночь на субботу температура воздуха составила -55,5°, а минувшей ночью «потеплело» до -52°(!).
Источник: Метеовести
-40°. холод 4-5 дней 40% сибирь
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как справляетесь с холодами?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Гороскоп на 2021 год по Знакам Зодиакам - очень детально и подробно
14:51 05-01-2021
Гороскоп на 2021 год по Знакам Зодиакам - очень детально и подробно
Лотерея 1370 тиража Русское лото на Рождество в 2021 году разыгрывается 7 января 500 млн рублей и 50 домов
14:45 05-01-2021
Лотерея 1370 тиража Русское лото на Рождество в 2021 году разыгрывается 7 января 500 млн рублей и 50 домов
Экс-тренер «Интера» Мадзарри отказался возглавить «Спартак». В чем причина?
14:45 05-01-2021
Экс-тренер «Интера» Мадзарри отказался возглавить «Спартак». В чем причина?
БердскРождественский заезд на собачьих упряжках прошел в Бердске. Имена пушистых победителей
14:39 05-01-2021
Рождественский заезд на собачьих упряжках прошел в Бердске. Имена пушистых победителей
БердскДал 2,6 года условного срока врачу-наркологу Константину Фалалееву после нападения в его кабинете в ЦГБ суд Бердска
14:32 05-01-2021
Дал 2,6 года условного срока врачу-наркологу Константину Фалалееву после нападения в его кабинете в ЦГБ суд Бердска
Залег на дно из-за конфликта с властями Китая основатель Alibaba Джек Ма
14:30 05-01-2021
Залег на дно из-за конфликта с властями Китая основатель Alibaba Джек Ма
Экипаж с российским штурманом попал в аварию на "Дакаре"
14:29 05-01-2021
Экипаж с российским штурманом попал в аварию на
Можно ли беременным красить волосы? Какая краска безопасна?
14:20 05-01-2021
Можно ли беременным красить волосы? Какая краска безопасна?
БердскПо 250 тестов на коронавирус в сутки выделяется минздравом на Бердск. Мы посчитала, сколько уйдет месяцев на тестирование всех бердчан
14:17 05-01-2021
По 250 тестов на коронавирус в сутки выделяется минздравом на Бердск. Мы посчитала, сколько уйдет месяцев на тестирование всех бердчан
"Amen and a-women": разразился скандал из-за женской формы слова "аминь" в конгрессе США
14:15 05-01-2021