Сибирь не хотят покидать аномальные морозы

Не спешите расслабляться

Аномально холодная погода сохраняется на территории Сибири. В минувшие пару дней отрицательная аномалия температуры там превышает 23°! Прошедшей ночью минимальная температура воздуха в Томской, Омской, Новосибирской, Иркутской и Кемеровской областях, а также в Красноярском крае, Югре, Тыве и на Алтае опускалась ниже

А накануне местами были побиты и суточные рекорды минимальной температуры воздуха – так произошло в городе Камень-на-Оби, что в Алтайском крае. Там температура воздуха опустилась до -41,4°, что 0,4° ниже рекорда 2006 года. Рекордные морозы наблюдались в селе Няксимволь, ХМАО, где морозы окрепли до -41,1°, это на 0,5° ниже достижения 2010 года.

По нашим прогнозам, тёплых перемен в регионе не ожидается, и ближайшие 4-5 дней останутся аномально холодными, с ночными температурами около -39…-44°.

Справедливости ради отметим. Что самым холодным регионом России остаётся Якутия, где температура воздуха держится в пределах -51…-56°. Так, в Оймяконе в ночь на субботу температура воздуха составила -55,5°, а минувшей ночью «потеплело» до -52°(!).