Лотерея 1370 тиража Русское лото на Рождество в 2021 году разыгрывается 7 января 500 млн рублей и 50 домов

Если удача не улыбнулась вам в розыгрыше миллиарда—не отчаивайтесь

После розыгрыша Новогоднего миллиарда в Русском лото многие россияне теперь ждут лотерею на Рождество в 2021 году. Те, кому не повезло в прошлый раз, надеются на вероятную победу, а счастливчики не против испытать судьбу еще раз.

Анонс лотереи Русское лото 1370 тиража на Рождество

Для тех, кто устал от городской суеты, на рождественские праздники будут разыграны собственные дома. Организаторы Русского лото подготовили целую серию специальных игр, где на протяжении четырех тиражей появится возможность получить 50 домов. Розыгрыш 7 января.

В ближайшем розыгрыше есть возможность получить джекпот в размере 500 млн рублей и много других хороших призов. Останется только три бочонка в мешочке. Это означает, что каждый третий билет будет счастливым. Поэтому не стоит упускать свой шанс.

Принимая участие в акции “Год без забот”, есть возможность получить миллион рублей. Для того чтобы принять участие в ней, достаточно купить один или больше билетов Русского лото на один из четырех тиражей, начиная с 1370. Итоги подводятся в конце января. Чем больше человек покупает билетов, тем больше у него шансов на победу.

На ближайший рождественский тираж билеты будут продаваться до 17:20 по столичному времени в субботу, 9 января. Трансляция игры состоится 10 января утром на телевизионном канале НТВ.

Стоит отметить, что вместо выигранного дома можно взять деньги. В таком случае, счастливчик может получить 600 тыс. рублей.

Анонс Жилищного лото рождественского выпуска 424 тиража от 10 января 2021 года

После того как выпадут все числа данного тиража, останется только узнать итог, чтобы свериться с билетами. Стоит отметить, что узнать результаты можно не только во время прямой трансляции игры, но и на официальном сайте лотереи.

Жилищная лотерея помогает решить проблемы с недвижимостью, которые имеются у многих россиян. Игра идет на протяжении семи лет, и за это время многие жители страны стали счастливыми обладателями своего жилья. В случае, если недвижимость при выигрыше не нужна, можно забрать деньги.

Билет имеет два игровых поля, в каждом из которых указано по 15 чисел – от 1 до 90. Достаточно только купить билеты, которые понравились, и ждать, пока постучит в дверь удача. Все выпавшие числа можно узнать после окончания тиража.

В рождественском тираже в Жилищной лотереи будут разыгрывать суперприз в размере 500 млн рублей и загородный дом площадью более 150 метров квадратных. Кроме того, можно побороться за 10 коттеджей. Трансляция игры состоится 10 января в 8:20 по столичному времени на телевизионном канале НТВ.

Можно ли выиграть деньги в лотерею на Рождество в 2021 году

Дмитрий Слободкин, который является специалистом в игорном бизнесе, отметил, что сейчас за государственными лотереями ведется пристальный контроль. Если у человека есть сомнения и запрос на проверку, государство обязательно должно все уточнить. Это делает налоговая служба.

Контролировать лотерею должны в режиме реального времени, а не тогда, как произошло нарушение, ведь после тиража уже мало что получится узнать. Если все пустить на самотек, могут появиться люди, которые хотят провести не совсем законные действия.

Случаи мошенничества в лотерее есть, причем не только в России, но и во всем мире. К примеру, в 2019 году осудили жителя Великой Британии Эдварда Путмана, который несколькими годами ранее по фальшивому билету получил 2,5 млн фунтов стерлингов. Полиция установила, что мужчина дружил с одним из сотрудников лотереи, который мог напечатать лотерейный билет с нужным номером уже после игры.

Выиграть в лотерее может любой человек, который купит билет. Вопрос состоит только в том, честно это будет или нет. А это уже проблемы организаторов. Если бы победу получила какая-то бедная бабушка, не было бы никаких подозрений, а когда победу получает более обеспеченный человек, появляются вопросы, а вместе с ними могут быть и проверки.

Источник: www.1rre.ru