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Будут ли работать храмы на Рождество в России

16:20 05.01.2021 Фото: www.pixabay.com
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В прошедшем году из-за пандемии коронавируса в России православные вынуждены были на Пасху оставаться дома, а за церковными богослужениями наблюдать онлайн.

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Рождество—один из главных христианских праздников

Закроют ли храмы на Рождество в России, будут ли праздничные службы

В прошедшем году из-за пандемии коронавируса в России православные вынуждены были на Пасху оставаться дома, а за церковными богослужениями наблюдать онлайн. Ограничения, связанные с вирусом, продолжают действовать, а через несколько дней отмечается еще один церковный праздник – Рождество. Будут ли работать храмы?

В декабре епископ Савва (Тутуно), заместитель управляющего делами Московской патриархии, напомнил – в каждом храме должны соблюдать масочный режим, однако правила соблюдают не везде. Не все духовенство, миряне при посещении службы используют индивидуальные средства защиты. Поскольку скоро будет Рождество, санитарный контроль усилят.

Могут ли на Рождество в 2021 году закрыть храмы

Пандемия коронавируса не закончилась, поэтому даже в храмах люди обязаны соблюдать правила – носить маски, держать социальную дистанцию. На входе некоторых церквей измеряют температуру, принимают от прихожан записки «с грехами» и передают священнослужителям, дезинфицируют иконы, кресты, Евангелия, ложки для причастия после каждого человека, совершают помазание одноразовыми ватными палочками.

Накануне Рождества, 6 января, традиционно православные христиане России планируют идти в храмы на торжественные богослужения. Поскольку мирян много, держать социальную дистанцию не представляется возможным. Сегодня актуальный вопрос – закроют ли храмы на Рождество? Представители РПЦ уточнили: это возможно только в случае, если введут режим ЧС.

Вряд ли будет ограничено число мирян – участников богослужений. Ранее патриархом Кириллом было сказано: из-за пандемии россияне стали реже посещать храмы. Но, в регионах все же будут действовать определенные ограничения. Например, в Тюменской области власть запретила пенсионерам (гражданам от 65 лет) и тем, у кого имеются хронические заболевания, идти в храмы на Рождество. Произнести праздничные молитвы они смогут в отдаленных монастырях, если те будут работать. Священники просят прихожан приходить на молитву не в час пик (к примеру, во время ночной службы), а утром в Рождество.

В Москве на Рождество в храмы планируют пускать граждан в порядке живой очереди

В Москве в обязательном порядке состоятся рождественские службы, однако в храмы будут пускать людей в порядке живой очереди. Продолжит действовать правило – 1 прихожанин на 4 кв.м.

Источник: Пронедра

закроют ли рождество храм чс РПЦ
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