Пенсия 2021: Кому и на сколько повысят пенсии в 2021 году

Индексацию выплат предусматривают федеральные законы и гарантирует обновлённая Конституция

Повышение пенсии — далеко не все новшества, которые ожидают россиян старшего возраста в 2021 году. С нового года изменятся условия выхода на пенсию, упростить предложено и порядок её назначения. К каким изменениям готовиться, «Парламентской газете» рассказала заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

- Елена Васильевна, что изменится в условиях назначения пенсий в 2021 году?

- Напомню, пенсии по старости в нашей стране назначаются при соблюдении трёх условий: достижение пенсионного возраста, наличие необходимого страхового стажа и нужного числа пенсионных баллов или пенсионных коэффициентов — как кому удобнее их называть. В 2021 году наряду с повышением пенсионного возраста продолжится поэтапное увеличение стажа и пенсионных коэффициентов, требуемых для назначения пенсии. Если в 2020 году для этого нужно было 11 лет стажа, а пенсионный коэффициент 18,6, то в 2021 году необходимо иметь 12 лет стажа и не менее 21 пенсионного коэффициента.

- Кто в 2021 году сможет выйти на пенсию досрочно?

- Раньше общеустановленного возраста на пенсию смогут выйти граждане, которые длительное время отработали на вредных производствах — то есть по специальностям, предусмотренным в Списке №1 и Списке №2, а также представители иных профессий, перечень которых определён Правительством. Например, это водители общественного транспорта в городах, трактористы, сотрудницы текстильной промышленности. Так, мужчинам, отработавшим на вредных и опасных работах по Списку №1, например на подземных работах, требуется общий стаж не менее 20 лет, из них не менее 10 лет должны приходиться на работы, предусмотренные данным перечнем. Возраст выхода на пенсию для них — 50 лет. Женщины, имеющие стаж 15 лет, из которых не менее 7,5 года должны приходиться на работы из Списка №1, имеют право выхода на пенсию по старости в 45 лет.

Право на пенсию по Списку №2 имеют мужчины, например газосварщики, в возрасте 55 лет при наличии общего стажа не менее 25 лет, из них не менее 12,5 года должны приходиться на работы, предусмотренные указанным перечнем. Женщины, например маляры, занятые на работах с применением вредных веществ, в данном случае смогут выйти на пенсию в 50 лет, но только, если у них есть 20 лет стажа и не менее половины из него приходится на работы из Списка №2. Также право на досрочную пенсию есть у педагогических, медицинских, творческих работников и др.

Не изменяются условия выхода на пенсию для многодетных мам. Если женщина родила и воспитала до восьмилетнего возраста пятерых и более детей, она при наличии стажа не менее 15 лет уйдёт на пенсию в 50. Если мама родила четверых детей, то она может уйти на пенсию на четыре года ранее общеустановленного пенсионного возраста, но не ранее 55 лет. А если женщина родила троих детей, то она может выйти на пенсию на три года раньше общеустановленного возраста, но не ранее 55 лет. При этом трудовой стаж должен быть не менее 15 лет. Также право досрочно выйти на пенсию есть и у одного из родителей, воспитавших до восьмилетнего возраста ребёнка-инвалида. Женщины в этом случае смогут выйти на пенсию в 50 лет, мужчины — в 55 лет. При этом у женщины должно быть не менее 15 лет стажа, у мужчины — не менее 20 лет.

- Какие преференции предусмотрены для предпенсионеров и россиян с большим трудовым стажем?

- В законодательстве есть норма — и она продолжает действовать — по досрочному выходу на пенсию на два года раньше общеустановленного возраста для граждан предпенсионного возраста, которые были уволены по сокращению штата или из-за ликвидации предприятия и которые не смогли трудоустроиться. У мужчин при этом страховой стаж должен быть минимум 25 лет, у женщин — 20 лет. Пенсия им назначается по представлению службы занятости.

С 2019 года действует норма о назначении досрочной пенсии за большой стаж работы: если мужчина отработал 42 года, а женщина — 37 лет, то они имеют право выйти на пенсию на два года раньше, чем общеустановленный пенсионный возраст, но не ранее 60 и 55 лет соответственно. Однако в этом случае важно помнить: здесь учитывается только страховой стаж — то есть те периоды, когда человек работал и за него уплачивали страховые взносы в пенсионную систему. Служба в армии и период по уходу за ребёнком до полутора лет, хотя и учитываются при назначения пенсии на общих основаниях, в данном случае в расчёт не берутся.

- На сколько повысят пенсии в 2021 году?

- С 2021 года все страховые пенсии вырастут на 6,3 процента — это выше, чем уровень инфляции. В среднем увеличение составит около тысячи рублей. Таким образом, в 2021 году средний размер пенсии в нашей стране составит 17 444 рубля. Наряду со страховыми пенсиями многие наши пенсионеры, в том числе инвалиды, ветераны боевых действий, участники Великой Отечественной войны, получают ежемесячные денежные выплаты. Их индексация рассчитывается по фактическому индексу потребительских цен за предыдущий год. Пока увеличение заложено на уровень 3,8 процента, но если индекс потребительских цен изменится, то, конечно, изменится и размер выплат.

Социальные пенсии повысят с 1 апреля. Их получают те, кто не имеет права на страховую пенсию либо из-за отсутствия нужного стажа, либо из-за отсутствия необходимого числа пенсионных коэффициентов. Законом предусмотрено увеличение пенсии на 2,6 процента (на прогнозный индекс роста прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год).

Обращу внимание на один очень важный момент. Новые нормы Конституции предусматривают, что индексироваться должны все социальные выплаты — не только федеральные, но и региональные. Так что и все остальные пособия в январе — феврале будущего года должны быть повышены.

- В последние годы сложилась практика досрочной выплаты январских пенсий тем, кто должен получить пенсию в первые, праздничные, дни нового года. Что решили в этом году?

- В этом году этот вопрос также рассматривался. Если доставка пенсии через почтовое отделение приходится на 1-3 января, то выплату произведут досрочно, в конце декабря текущего года. В рабочем режиме, по графику, пенсии будут доставлять с 4 января.

- Многие пенсионеры жалуются на отсутствие у них пенсионного удостоверения в бумажном виде. Тема обсуждается давно, недавно прозвучала информация, что вопрос о возвращении бумажного удостоверения Минтрудом решён. Когда пенсионеры смогут получить документ?

- Этот вопрос сенаторы неоднократно поднимали при обсуждении актуальных вопросов с представителями Минтруда. Казалось бы, зачем нужно бумажное пенсионное удостоверение? Да, в Москве есть социальная карта — и здесь, наверное, это излишне. Но во многих регионах такой практики нет, при этом для получения отдельных льгот и скидок, например в общественном транспорте, музеях, театрах, пенсионерам нужно подтвердить свой статус. В последнее время для этого на руки им выдавали справку на бумаге формата А4. Но это неудобно: её нужно разворачивать, к тому же бумага быстро изнашивается. Мы благодарны Минтруду, что они услышали наши предложения. Уже подготовлен нормативный акт, который предусматривает, что с 1 января следующего года по желанию самих граждан, выходящих на пенсию либо уже получающих пенсию, но не имеющих пенсионного удостоверения, такие документы им выдадут не только на электронном, но и на материальном носителе.

- Как этот материальный носитель будет выглядеть?

- Это будет карточка — на ней будут указаны ФИО, вид пенсии, дата рождения и фотография. Получить документ пенсионеры смогут в территориальном отделении Пенсионного фонда по месту жительства.

- В марте 2020 года Правительство сообщало о разработке беззаявительного механизма назначения пенсий. Когда закон может быть принят?

- Надеюсь, что уже в начале весенней сессии. Сегодня совершенно очевидно: систему обращений за пенсиями нужно серьёзно упрощать. В Государственную Думу внесён подготовленный первым вице-спикером Совета Федерации Андреем Турчаком и другими коллегами проект закона, который предусматривает упрощённый порядок назначения пенсий и получения инвалидности. Закон нужный, он убирает всевозможные бюрократические препоны, все процедуры заметно упростят. Также проект предусматривает, что по достижении человеком 45-летнего возраста Пенсионный фонд должен информировать его, как формируются пенсионные права, какой стаж и количество баллов у него уже есть - с тем, чтобы люди заранее знали, что нужно сделать для того, чтобы получать достойную пенсию.