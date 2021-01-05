Новые коммуналки: как пандемия коронавируса подстегнула тренд на совместное проживание

Молодежные коммуналки или коммуны — явление существующее на Западе давно.

Согласно опросу британской фирмы Build Asset Management, число запросов от пар на совместную аренду жилья с другими людьми за год выросло на 136%. С чем связана эта тенденция и насколько она актуальна для России?

Молодежные коммуналки или коммуны — явление существующее на Западе давно. Причин для их создания несколько. Большое жилье в центре легче снять, и если считать из расчета квадратный метр на человека, найм получается значительно дешевле, чем у отдельного жилья, а порой даже и у общежития в кампусе. Кроме того, это часто веселей. Однако одно дело — когда речь идет о студентах, а совсем другое — о взрослых и даже пожилых людях.

Но и эта тенденция наблюдается уже несколько лет, пишет The Economist. Так, в 2016 году в Австралии каждый пятый человек жил с людьми, которые не относились к числу его близких родственников. По сравнению с 2001 годом этот показатель вырос на 45%. А с началом пандемии он растет еще быстрее. Речь идет о том, что принято в последнее время называть «уберизацией». Причем тут налицо «уберизация» уже не экономическая, а социальная, считает заместитель директора Высшей школы современных социальных наук МГУ Александр Гребенюк.

Александр Гребенюкзаместитель директора Высшей школы современных социальных наук МГУ

За очень редкими исключениями для России эта история неактуальна, так как в нашей стране история индивидуализма слишком коротка, чтобы отказываться от него в пользу коллективизма, убеждена руководитель центра социального анализа Института глобализации и социальных движений Анна Очкина.

Анна Очкинаруководитель центра социального анализа Института глобализации и социальных движений

Говорится в статье The Economist и про скандинавские эксперименты общежитий, цель создания которых уменьшить уровень одиночества и подтолкнуть людей разных поколений больше общаться между собой. Например, об общежитии Sallbo в шведском городе Хельсингборг. Около 60% его жильцов старше 70 лет. Остальные 40% — молодежь, половина из которых беженцы. Однако все же модель проживания в одиночестве распространена на Западе куда больше. Так, во Франции такой вид домохозяйств составляет около 35%, а в Германии и Финляндии — 40%.