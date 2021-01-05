Рождественский сочельник 2021: что делают и что категорически нельзя делать 6 января

6 января (24 декабря по старому стилю) православные христиане отмечают Рождественский сочельник.

В этот день был последний - и самый строгий - день Филипповского поста. При этом во всех семьях и домах старались приготовить праздничное угощение и приводить в порядок одежду.

Считалось, что нельзя встречать Рождество в черном - праздник полагалось встречать в светлой и нарядной одежде.

В Сочельник все ждали первой звезды, которая символизирует приход в этот мир в этот мир Иисуса Христа.

В канун Рождества обязательно колядовали. Парни и девушки ходили по домам, распевая песни-коляды и прося у хозяев угощение и деньги.

Существовали и твердые традиции непосредственно для вечера перед Рождеством Христовым. В Сочельник принято было собираться всей семьей в родительском доме. Вечером накрывали столы и всей семьей выходили на двор – "глядеть звезды". Высматривали путеводную, по приметам Рождественской ночи определяли будущий урожай и гадали о благополучии в хозяйстве. Считалось, что если ночь звездная – скотина даст хороший приплод, а в лесу будет много ягод.

Главным блюдом этого вечера были специальные каши – кутья и сочиво. Перед началом трапезы хозяин брал в руки горшок с кутьей и трижды обходил с ним вокруг дома. Возвратившись, несколько ложек кушанья он бросал во двор, угощая духов, и, широко открыв дверь, приглашал на кутью мороз и просил его не нападать весной "на жито, пшеницу и всякую пашицу" и не губить посевы. Кутью и сочиво по традиции ели из общей посуды, а в недоеденном кушанье оставляли ложки – для "бедных странников".

Ткать в Сочельник запрещалось – это могло отпугнуть несчастье, пряжу заранее сматывали в тугие клубки, чтобы уродились тугие кочаны капусты. Первый блин несли в хлев, ломали его через серп и оставляли овинному – чтобы дух не таскал овечью шесть.

Также считалось, что с этого дня наступают самые серьезные морозы за всю зиму, и днем деревья в садах обвязывали соломенным перевяслом, чтобы они не померзли и хорошо родили. Вместе с тем, настроение, как правило, было бодрым не только из-за праздника, но из-за того, что день постепенно начинал прибывать. Даже говаривали: "дня прибыло на куриную ступню".

Конечно, были у наших предков и погодные приметы на этот день. Так, считалось, что если Сочельник ясный, то в грядущем сезоне будет хороший урожай. Вместе с тем, если в этот день начиналась метель, это также считалось хорошим знаком и предвещало большой урожай меда летом. Если тропинки почернели – будет урожай на гречу, а иней на деревьях обещал знатный урожай хлебов.

Однако если в Сочельник все начинало таять и было слышно капель, предки считали, что не уродится ни огурцов, ни проса.

Источник: lt.sputniknews.ru