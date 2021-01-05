На сколько богаче стали российские миллиардеры за 2020 год

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. По некоторым компаниям расчет осуществляется исходя из соотношения капитализации компании к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира. В настоящее время в него входят 22 россиянина.

При этом, по данным Блумберг, в 2019 году совокупное состояние богатейших россиян выросло максимальными за последние четыре года темпами - на 52,9 миллиарда долларов.

Богатство одного из основных владельцев "Норникеля" Владимира Потанина за 2020 год выросло на 1,98 миллиарда долларов, до 30 миллиардов, он остается богатейшим из россиян в списке BBI. Второе место занимает занимает глава "Новатэка" Леонид Михельсон, его капитал за год возрос на 219 миллионов долларов, до 24,8 миллиарда. На третьем месте оказался основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин, чье богатство выросло на 2,47 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.

Четвертое место занял основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов. Его капитал увеличился на 3,11 миллиарда долларов, до 23,1 миллиарда. На пятом месте находится Алишер Усманов, состояние которого выросло на 4,46 миллиарда долларов, до 21,1 миллиарда.

Шестую строчку занял по итогам года Роман Абрамович (Evraz) - его состояние за 2020 год выросло на 2,06 миллиарда долларов, до 18,4 миллиарда. На седьмом месте оказался бенефициар "Еврохима" и СУЭК Андрей Мельниченко, чье богатство увеличилось на 2,72 миллиарда долларов и составило 18,1 миллиарда долларов.

В то же время состояние совладельца "Лукойла" Вагита Алекперова, который занял восьмое место, сократилось за год 4,99 миллиарда долларов - это самые крупные потери в российской части рейтинга BBI. Капитал Алекперова на конец года оценивается в 17,3 миллиарда долларов. Девятое место занял Геннадий Тимченко, владеющий долями в "Новатэке" и "Сибуре", - его состояние уменьшилось за год на 1,51 миллиарда долларов, до 16,6 миллиарда.

Замыкает топ-10 российских миллиардеров в рейтинге BBI основной владелец "Реновы" Виктор Вексельберг с состоянием в 16,1 миллиарда долларов, прирост за год составил 1,29 миллиарда долларов.