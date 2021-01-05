Гадания в рождественский Сочельник 6 января 2021: на суженого, деньги и судьбу

После встречи Нового года многие традиционно уходят на каникулы, и если в первые 2 дня праздники продолжаются, то в последующие дни появляется свободное время для того, чтобы привлечь удачу.

Гадания в праздничный Сочельник с древних пор считаются самыми правдивыми

Сочельник — канун Рождества — славится своими гаданиями. В январе 2021 года каждый сможет узнать свою судьбу, а также привлечь в жизнь счастье, если погадает проверенными способами.

Гадания в праздничный Сочельник с древних пор считаются самыми правдивыми. В это время молодые девушки узнают о том, скоро ли им замуж, а старшее поколение гадает на судьбу. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают познакомиться с несколькими точными гаданиями, которые ответят на волнующие вас вопросы и помогут привлечь в жизнь приятные перемены.

Гадание на воске в Сочельник 6 января

Самым популярным и достоверным во все времена остается гадание на свечном воске. Для этого гадания потребуется две свечи — одна белая парафиновая и одна восковая. Гадание проводят после заката, в одиночестве, при свете зажженной свечи. В широкую емкость наливают воду из источника, озера, ключика, или же растопленный снег. Когда вода немного согреется от комнатного тепла, выключают свет, зажигают белую свечу и задают вопрос о том, что грядет в ближайшем будущем. Затем зажигают восковую свечку, дожидаются, когда она начнет плавится, и отливают фигуры. Как только воск в воде примет окончательную форму, фигурки рассматривают и не спеша толкуют. Узнать о том, что значит та или иная фигура можно в этой статье.

Гадание на желание в Сочельник

Заветное желание проговаривают заранее, чтобы оно звучало как можно четче, иначе ответ будет недостоверным. Также свою мечту можно записать на лист бумаги, чтобы не забыть формулировку. Колоду карт перетасовывают, сосредоточившись на желании, затем проговаривают его вслух или зачитывают, достают одну карту и смотрят результат по ее масти:

черви : желание сбудется в скором времени;

: желание сбудется в скором времени; бубны : желание сбудется в ближайшее полугодие;

: желание сбудется в ближайшее полугодие; крести : желание сбудется, но не в скором времени;

: желание сбудется, но не в скором времени; пики: желанию не суждено сбыться.

Гадание на суженого

В ночь на Рождество девушки расчесывают волосы деревянным гребнем, приговаривая:

«Суженый, приди, волосы мои расчеши, мне покажись, во всей красе во сне появись».

Гребень кладут под подушку и засыпают с мыслями о любви. Сон обязательно запоминают — в нем кроется ответ на вопрос. Если сон добрый и светлый, то в скором времени предстоит знакомство с мужчиной. Сон тревожный — встрече помешают неожиданные обстоятельства. Приснилась девушка — мужчина, появившийся в жизни, не подходит для крепких отношений. Самыми добрыми снами, предвещающими скорую встречу со второй половинкой и замужество, считаются те, в которых приснился улыбающийся мужчина или парень.

Гадание на финансовое благополучие

В день праздника берут одинаковые емкости, в которые помещают продукты или вещи из списка ниже. Их накрывают тряпицей, предварительно подписав цифрами по порядку. На отдельных листках бумаги пишут цифры, соответствующие номерам емкостей, и кладут их в мешочек или коробку. С утра после пробуждения достают не глядя один из листочков и смотрят номер:

монеты — прибыль будет небольшой, но стабильной;

— прибыль будет небольшой, но стабильной; купюры — в 2021 году удастся сорвать куш;

— в 2021 году удастся сорвать куш; соль — по деньгам придется плакать;

— по деньгам придется плакать; сахар — финансовое благополучие не заставит себя ждать;

— финансовое благополучие не заставит себя ждать; вода — деньги будут потрачены неразумно;

— деньги будут потрачены неразумно; кольцо — богатый и щедрый жених;

— богатый и щедрый жених; ключ — с деньгами помогут близкие родственники;

— с деньгами помогут близкие родственники; кредитка — придется взять кредит на нужные цели.

Гадание на судьбу

В Сочельник, когда стемнеет, выходят на улицу и смотрят, кто первым появился на пути:

молодой мужчина — грядет интересное знакомство и крепкие отношения;

— грядет интересное знакомство и крепкие отношения; пожилой мужчина — романтические отношения случатся во второй половине года;

— романтические отношения случатся во второй половине года; молодая девушка — соперница;

— соперница; женщина — крепкая семья;

— крепкая семья; ребенок — скорое появление потомства;

— скорое появление потомства; подросток — дети появятся не скоро;

— дети появятся не скоро; собака — верные друзья или деловые партнеры;

— верные друзья или деловые партнеры; птица — добрые вести;

— добрые вести; кошка — финансовое благополучие.

Гадать в сочельник можно любыми способами, но для того, чтобы гадание было верным, нужно выбрать один или два вида, не больше. Традиционно на Сочельник гадают на картах, и этот способ уже давно зарекомендовал себя. Расклад можно выбрать на свое усмотрение.

Источник: dailyhoro.ru