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Нашли способ диагностировать коронавирус за несколько секунд ученые

09:15 05.01.2021 Фото: pixabay
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Процесс осуществляется через микросхему обнаружения возбудителей, разработанную специально для биосенсора.

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Процесс осуществляется через микросхему обнаружения возбудителей, разработанную специально для биосенсора.
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Внезапно умерла после прививки вакциной Pfizer медработникНашли способ диагностировать коронавирус за несколько секунд ученыеЕщё 1046 новостей

Турецкие ученые разработали прибор, способный диагностировать COVID-19 за десять секунд, сообщается на сайте Билькентского университета.
Принцип действия устройства Diagnovir основывается не на репликации образцов, а на оптических свойствах. Для тестирования используют образец из слизистой оболочки ротовой полости, далее его смешивают со специальным раствором и помещают в прибор.

"Патогены обнаруживаются в течение десяти секунд путем динамического приема флуоресцентного сигнала. Процесс осуществляется через микросхему обнаружения возбудителей, разработанную специально для биосенсора", — поясняют исследователи.

Во время доклинических исследований прибор показал 99-процентную эффективность в выявлении коронавируса, говорится в сообщении.

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