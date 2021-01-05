Кто может остаться без пенсии, срочно узнайте

Иностранцев предлагают быстрее лишать не положенных им пенсий

Пенсионный фонд могут наделить полномочиями получать сведения об аннулировании вида на жительство из единого федерального регистра сведений о населении, после чего выплата страховой и накопительной пенсии иностранцам будет прекращена. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть во втором чтении в весеннюю сессию.

Также пенсии прекратят выплачивать при поступлении сведений в Пенсионный фонд об истечении срока действия удостоверения беженца. Выплаты не будут начислять с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором получены соответствующие данные. Предполагается, что единый федеральный информационный регистр сведений о населении в России заработает с 1 января 2023 года.

Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории России, имеют право на страховую пенсию наравне с россиянами. Для её получения им нужно предоставить в ПФР документ о действительном виде на жительство. Когда документ аннулируют, выплата пенсии должна прекращаться. Однако сведения об аннулировании не всегда доходят до ПФР, в связи с чем, человек по-прежнему может получать пенсию, хотя по факту она ему уже не положена. Законопроект был разработан в целях осуществления контроля за целевым расходованием средств бюджета Пенсионного фонда России, уточнил замглавы Минтруда Андрей Пудов.

Источник: pnp.ru