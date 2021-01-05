05.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Деньги

Кто может остаться без пенсии, срочно узнайте

09:30 05.01.2021 Фото: pixabay.com
0

Законопроект был разработан в целях осуществления контроля за целевым расходованием средств бюджета Пенсионного фонда России.

% name% title
Иностранцев предлагают быстрее лишать не положенных им пенсий

Пенсионный фонд могут наделить полномочиями получать сведения об аннулировании вида на жительство из единого федерального регистра сведений о населении, после чего выплата страховой и накопительной пенсии иностранцам будет прекращена. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть во втором чтении в весеннюю сессию.

Также пенсии прекратят выплачивать при поступлении сведений в Пенсионный фонд об истечении срока действия удостоверения беженца. Выплаты не будут начислять с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором получены соответствующие данные. Предполагается, что единый федеральный информационный регистр сведений о населении в России заработает с 1 января 2023 года.
Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории России, имеют право на страховую пенсию наравне с россиянами. Для её получения им нужно предоставить в ПФР документ о действительном виде на жительство. Когда документ аннулируют, выплата пенсии должна прекращаться. Однако сведения об аннулировании не всегда доходят до ПФР, в связи с чем, человек по-прежнему может получать пенсию, хотя по факту она ему уже не положена. Законопроект был разработан в целях осуществления контроля за целевым расходованием средств бюджета Пенсионного фонда России, уточнил замглавы Минтруда Андрей Пудов.

Источник: pnp.ru

пенсионер пенсия
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Правильное решение?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Внезапно умерла после прививки вакциной Pfizer медработник
10:15 05-01-2021
Внезапно умерла после прививки вакциной Pfizer медработник
Объявил о введении карантина в Англии Джонсон
10:06 05-01-2021
Объявил о введении карантина в Англии Джонсон
У Dream Team House появились серьезные конкуренты в TikTok. Теперь есть тикток-изба бабы Шуры
10:03 05-01-2021
У Dream Team House появились серьезные конкуренты в TikTok. Теперь есть тикток-изба бабы Шуры
БердскЗастряли в 40-градусный мороз 53 человека в автобусе на трассе Р-256 в Бердске
09:56 05-01-2021
Застряли в 40-градусный мороз 53 человека в автобусе на трассе Р-256 в Бердске
Полуфинал МЧМ-2021. Россия - Канада: кто одержал победу в матче, узнайте
09:52 05-01-2021
Полуфинал МЧМ-2021. Россия - Канада: кто одержал победу в матче, узнайте
Праздник Зервана-Карана отмечается 5 января 2021 года: Традиции праздника и история
09:50 05-01-2021
Праздник Зервана-Карана отмечается 5 января 2021 года: Традиции праздника и история
На каких плитах нельзя готовить с 1 января 2021 года жителям России
09:45 05-01-2021
На каких плитах нельзя готовить с 1 января 2021 года жителям России
Нашли мертвым экс-начальника колонии «Белый Лебедь» Ашота Саркисяна
09:43 05-01-2021
Нашли мертвым экс-начальника колонии «Белый Лебедь» Ашота Саркисяна
Кто может остаться без пенсии, срочно узнайте
09:30 05-01-2021
Кто может остаться без пенсии, срочно узнайте
На воде с лимоном: 5 января - Международный разгрузочный день
09:20 05-01-2021
На воде с лимоном: 5 января - Международный разгрузочный день