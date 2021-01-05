Застряли в 40-градусный мороз 53 человека в автобусе на трассе Р-256 в Бердске

Сотрудники Госавтоинспекции Новосибирской области в условиях аномально-низких температур оказывают помощь участникам дорожного движения на автодорогах

3 января около 01.00 часов подобная помощь понадобилась водителю междугороднего рейсового автобуса, который следовал из Барнаула в Томск. Находясь на маршруте патрулирования, экипаж ДПС батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области в составе лейтенантов полиции Сергея Кондратьева и Михаила Баума, на 38 км автодороги Р-256 обратил внимание на стоящий автобус, в котором находились 2 водителя и 51 пассажир. Со слов водителей, дальнейшее движение автобуса по маршруту было невозможно из-за неисправности в проводке электросистем транспортного средства. Незамедлительно автоинспекторы приняли меры по обеспечению безопасности автобуса и его пассажиров, вызвали транспорт технической помощи и другой автобус. 11 пассажиров, не дожидаясь автобуса, самостоятельно уехали на такси в Новосибирск. Остальные 40 пассажиров продолжили движение по маршруту Барнаул-Томск на подоспевшем из Новосибирска другом автобусе.

До приезда спецтехники водители автобуса грелись в патрульном автомобиле инспекторов ГИБДД. Через пару часов автомобиль технической помощи отбуксировал автобус на площадку автотранспортного предприятия, а экипаж ДПС продолжил несение службы по обеспечению безопасности дорожного движения на маршруте патрулирования.

Госавтоинспекция Новосибирской области настоятельно рекомендует в сильные морозы не рисковать своей жизнью и здоровьем и, по возможности, воздержаться от дальних междугородних поездок. В связи с сильными морозами экипажи ДПС ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения.

Госавтоинспекция Новосибирской области рекомендует сообщать о случаях поломки автомобилей или иных затруднительных ситуациях на автодорогах региона на единый номер экстренных служб 112 или обратиться к сотрудникам ГИБДД, которые в морозные дни работают в усиленном режиме и постоянно патрулируют автодороги.

Также ГИБДД региона напоминает пешеходам, что водители из-за тумана или клубов выхлопных газов автомобилей не всегда имеют возможность вовремя заметить пеших участников дорожного движения. Поэтому необходимо переходить проезжую часть в установленных местах, стараться избегать движения по обочинам дороги, использовать светоотражающие элементы.

Источник: vk.com/nsogibdd