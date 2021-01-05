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Полуфинал МЧМ-2021. Россия - Канада: кто одержал победу в матче, узнайте

09:52 05.01.2021
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Четвёртую шайбу в ворота россиян забросил Брейден Шнайдер.

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Сборная Канады разгромила Россию в полуфинале МЧМ-2021

Завершился первый полуфинальный матч на молодёжном чемпионате мира по хоккею 2021 года, где сборная России встретилась с национальной командой Канады. Игра прошла в Эдмонтоне и завершилась разгромной победой канадцев со счётом 5:0

Сборная Канады открыла счёт уже на первой минуте. Алекс Ньюхук получил шанс бросить без помех с пятака — шайба залетела под перекладину ворот. На 10-й минуте Коннор Макмайкл удвоил преимущество в счёте. Спустя пять минут Коул Перфетти забросил третий шайбу в ворота россиян. В начале второго периода канадцы довели счёт до разгромного. Четвёртую шайбу в ворота россиян забросил Брейден Шнайдер. Во втором периоде судьи отменили гол сборной России из-за положения вне игры. В заключительном периоде Дилан Козенс поставил окончательную точку в этом матче.

Напомним, проходящий в Канаде молодёжный чемпионат мира начался 25 декабря и завершится 6 января 2021 года. Все матчи принимает Эдмонтон. Сборная России выступала в группе В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.

Сборная России одержала победу в матче с командой США (5:3), после чего проиграла сборной Чехии (0:2) и разгромила команду Австрии (7:1). В заключительном матче группового турнира команда Игоря Ларионова обыграла команду Швеции (4:3 ОТ). В четвертьфинале российская сборная в упорной борьбе сломила сопротивление команды Германии (2:1).

Сборная Канады в свою очередь на групповом этапе турнира обыграла Германию (16:2), Словакию (3:1), Швейцарию (10:0) и Финляндию (4:1). В четвертьфинале канадцы победили сборную Чехии (3:0).

Источник: championat.com

молодежка сборная канады сборная россии хоккей
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