05.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Внезапно умерла после прививки вакциной Pfizer медработник

10:15 05.01.2021 Фото: pixabay.com
0

Это не первый случай летального исхода после прививки вакциной Pfizer. В декабре во время испытания вакцины Pfizer и немецкой BioNTech в США умерли шесть человек.

% name% title
В Португалии медработник умерла после прививки вакциной Pfizer
Сюжет: Вторая волна COVID-19
% name% title

Сколько человек заразились коронавирусом за сутки на 5 января в Бердске, секрет раскрытМинздрав назвал истинное число умерших от коронавируса в 2020 году в Бердске. Даем статистику по всем больницам Новосибирской областиЕщё 1049 новостей

Медицинский работник умерла в Португалии после того, как ей сделали прививку от коронавирусной инфекции COVID-19 вакциной американской фармацевтической компании Pfizer. Об этом сообщает газета Correio da Manha со ссылкой на заявление отца женщины.

По данным издания, речь идет о педиатре Португальского института онкологии в Порту Соне Асеведо. 41-летняя женщина умерла 1 января спустя 48 часов после укола. У нее остались двое детей.

По словам отца женщины, у его дочери не было проблем со здоровьем. Он также добавил, что после прививки от COVID-19 у его дочери не было никаких симптомов.

«Новогоднюю ночь провели с нами, и все прошло хорошо. Я не знаю, что случилось. Мне просто нужны ответы. Я хочу знать, что привело к смерти моей дочери», — добавил собеседник издания.

Для выяснения причин смерти специалисты проведут вскрытие тела.

Это не первый случай летального исхода после прививки вакциной Pfizer. В декабре во время испытания вакцины Pfizer и немецкой BioNTech в США умерли шесть человек.

Отмечалось, что первая жертва из группы вакцинируемых страдала атеросклерозом и ожирением. Доброволец умер через три дня после введения первой дозы препарата. У второго умершего участника из группы вакцинируемых произошла остановка сердца через 60 дней после введения второй дозы, а еще через три дня была зафиксирована его смерть.

Из тех, кому вводили плацебо, два человека скончались от инсульта и инфаркта, причина смерти еще двух участников испытаний пока выясняется. Трое из шести умерших, как отмечается в документе, были старше 55 лет.

COVID-19 коронавирус пандемия
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Оно того стоит?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Поручил разобраться в ДТП с детским автобусом на трассе М-5 Бастрыкин
11:31 05-01-2021
Поручил разобраться в ДТП с детским автобусом на трассе М-5 Бастрыкин
БердскСколько человек заразились коронавирусом за сутки на 5 января в Бердске, секрет раскрыт
11:30 05-01-2021
Сколько человек заразились коронавирусом за сутки на 5 января в Бердске, секрет раскрыт
Дело о сбитом Ми-24 переквалифицировали на более тяжкую статью
11:30 05-01-2021
Дело о сбитом Ми-24 переквалифицировали на более тяжкую статью
Лишил жизни сокамерника осужденный дилер. Что решил суд?
11:27 05-01-2021
Лишил жизни сокамерника осужденный дилер. Что решил суд?
Все голы в матче МЧМ по хоккею Россия - Канада. Смотрите видео
11:21 05-01-2021
Все голы в матче МЧМ по хоккею Россия - Канада. Смотрите видео
Что запрещено делать в Сочельник 6 января 2021 года? Кому категорически нельзя работать в этот день
11:20 05-01-2021
Что запрещено делать в Сочельник 6 января 2021 года? Кому категорически нельзя работать в этот день
Накопили долги по штрафам на 31 млрд рублей осужденные взяточники в России
11:15 05-01-2021
Накопили долги по штрафам на 31 млрд рублей осужденные взяточники в России
БердскНовых управленцев ищет мэрия Бердска: остались без директоров ГЦКиД и управление образования 1
11:02 05-01-2021
Новых управленцев ищет мэрия Бердска: остались без директоров ГЦКиД и управление образования
БердскЗалез в окно пенсионера и вытащил бензопилу, ведро с медом и валенки рецидивист под Новосибирском
11:01 05-01-2021
Залез в окно пенсионера и вытащил бензопилу, ведро с медом и валенки рецидивист под Новосибирском
Запустил процесс обогащения урана до 20% на ядерном объекте в Фордо Иран
11:00 05-01-2021
Запустил процесс обогащения урана до 20% на ядерном объекте в Фордо Иран