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Объявил о введении карантина в Англии Джонсон

10:06 05.01.2021 Фото: pixabay.com
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Больницы находятся под большим давлением, чем когда-либо с начала пандемии коронавируса, подчеркнул Джонсон.

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Джонсон объявил о введении карантина в Англии

Правительство Великобритании приняло решение ввести национальный карантин и закрыть школы в Англии по причине ухудшения эпидемиологической обстановки. Об этом во время телеобращения к нации заявил премьер-министр Борис Джонсон.
"Новый вариант вируса распространяется с пугающей скоростью", — сказал он во время телеобращения к нации.

Больницы находятся под большим давлением, чем когда-либо с начала пандемии коронавируса, подчеркнул Джонсон.

Со вторника все школы Англии переходят на режим удаленной работы, учебные заведения смогут посещать лишь дети представителей "ключевых" профессий – врачей, соцработников, пожарных, полицейских, курьеров, продавцов и так далее. Жителям региона разрешено выходить на улицу лишь на прогулку, к врачу, в магазин. Людям с тяжелыми хроническими заболеваниями рекомендовано не покидать дом вовсе.
Джонсон заверил, что сроки установления этого локдауна зависят от того, насколько будет повышаться уровень заболеваемости. В то же время он пообещал уже в следующем месяце провести вакцинацию от коронавируса среди четырех приоритетных групп населения. В феврале препарат получат обитатели домов престарелых, медики, другие пожилые и люди с тяжелыми хроническими заболеваниями.

"Перегрев" системы здравоохранения

Главные врачи регионов Соединенного Королевства на фоне распространения COVID-19 ранее предупредили о риске "перегрева" системы здравоохранения в ближайшие три недели.
Они подчеркнули, что несмотря на сложную ситуацию из-за COVID-19, в системе здравоохранения были произведены крупные изменения для того, чтобы люди с хроническими и тяжелыми заболеваниями продолжали получать необходимую помощь.
Ранее 4 января медработники и Минздрав Британии выпустили совместное заявление, в котором призвали власти повысить уровень эпидемической опасности в стране до максимального пятого уровня.
Антирекорд по числу заболевших

В понедельник, 4 января, число выявленных случаев коронавируса в Британии за сутки составило рекордные с начала пандемии 58 784.

За последнюю неделю ежедневно фиксируется более 50 тысяч случаев заражения в день.

Новая мутация коронавируса

Новая мутация коронавируса SARS-CoV-2 была выявлена в Великобритании в середине декабря. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности.
Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразнее обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире.
В списке наиболее подверженных вирусу государств — США, Индия и Бразилия. Россия занимает четвертую строчку, за ней следуют Франция, Великобритания, Турция, Италия, Испания, Германия, Колумбия и Аргентина.

Источник: РИА Новости

COVID-19 коронавирус пандемия Борис Джонсон
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