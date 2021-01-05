Можно ли сегодня работать: Что можно и нельзя делать в Федулов день 5 января 2021 года

На Руси в Федулов день прадеды занимались домашним хозяйством. Крестьяне 5 января старались угодить животным и птицам. Вдосталь кормили их, чистили хлев. Считалось, что такое отношение к ним отгонит всю нечисть от животных и они не будут болеть.

В России по традиции 5 января принято отмечать народное торжество — Федулов день

В России по традиции 5 января принято отмечать народное торжество — Федулов день, во время которого православные чтят память святого Феодула и девяти мучеников, что пострадали во имя Христа в III столетии. Торжество стало популярным еще в период Киевской Руси. В Федулов день прадеды ходили в церковь и большое внимание уделяли животным, чтобы те пережили суровую зиму и не болели.

В Федулов день церковь прославляет святого Феодула

Жизнь Феодула состоялась в III столетие во времена правления императоров Диоклетиана и Максимилиана, которые отличались жестким отношениям к христианам. Феодул был верующим человеком и служил чтецом при церкви в Фессалониках.

Однажды Феодулу приснилось, что в церковь пришел мужчина в белом одеянии и положил ему что-то в руку. Проснувшись, парень увидел на своем пальце перстень с изображениям Иисуса и принял это за знак, что вскоре ему предстоит пережить ряд мучений.

С помощью перстня Феодулу удалось многих людей исцелить от тяжелых заболеваний и обратить язычников в христиане. Когда был издан указ о гонении на верующих в Бога, Феодул открыто продолжал нести в массы истинны Иисуса. Об этом узнал правитель Фессалоников и велел поймать юношу, а затем привести на суд. Там Феодула стали уговаривать отречься от христианства и вернуться к языческим жертвоприношениям. Парень оставался непоколебим в своем вероисповедании и был даже готов на смерть, поскольку свято верил в вечную жизнь после гибели.

Феодула казнить сразу не стали, а закрыли в темнице. Среди других узников он продолжал проповедовать Евангелие. Когда пришло время казни, многие христиане отреклись от веры и принесли жертву языческим идолам, но только не Феодул. Он смело положил голову под топор ката и возгласил, что вскоре лично встретится с Иисусом Христом. Правитель услышав это, отменил казнь через обезглавливание и велел мученика утопить в море. На шею Феодула повесили камень и бросили в воду. Спустя несколько дней, его тело было найдено на берегу с другими христианами. Они все были одеты в светлое, а их руки и шеи не были повязаны веревками.

Как стоит провести Феодулов день

На Руси в Федулов день прадеды занимались домашним хозяйством. Крестьяне 5 января старались угодить животным и птицам. Вдосталь кормили их, чистили хлев. Считалось, что такое отношение к ним отгонит всю нечисть от животных и они не будут болеть.

Женщины начинали готовиться к празднованию Рождества. Обязательно стоило испечь коржи в виде птиц и накормить ими скотину. Птице давали пшеницу, которую заранее подсушивали в печи.

На Федулов день запрещается использовать острые предметы, поскольку есть велики шансы пораниться. Поверья гласят, что если порезаться 5 января, то весь год можно проболеть. Женщинам не рекомендовалось подрезать платья, чтобы жизнь себе не укоротить. Также на Федулов день не проводили медицинских операций.

Приметы на 5 января 2021 года

По природным явлениям 5 января можно предугадать погоду на будущее без каких-либо метеорологических прогнозов:

на Федула пошел снег — лето окажется дождливым;

дует сильный ветер — к хорошему урожаю;

куры себя неспокойно ведут — к скорой метели;

лошади начали храпеть — быть снежной буре.

Согласно народным приметам, человек, рожденный в Федулов день, будет счастлив. Для зашиты от порчи и сглаза ему стоит носить украшения с красным агатом.

Источник: rsute.ru