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Хотят обеспечить граждан "Спутником V" на Украине. Начали со сбора подписей

10:30 05.01.2021 Фото: pixabay.com
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Украинцы требуют привить ею всех желающих.

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Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» начнет сбор подписей за регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на Украине. Об этом говорится в заявлении руководителя молодежного крыла политсилы Артема Марчевского.

По его словам, председатель политсовета партии Виктор Медведчук уже договорился о получении единственной доступной в кратчайшие сроки вакцины от коронавируса. «Более того, Украина даже может начать ее производить. Но власти, видимо, плевать на жизни и здоровье людей», — отметил Марчевский.

Политик заявил, что партия инициирует сбор подписей на получение и производство вакцины и начнет с жителей Донецкой и Луганской областей.

Марчевский подчеркнул, что к политсиле по вопросу обеспечения вакциной регулярно обращается большое число жителей Украины. Он добавил, что граждане ежедневно рискуют своей жизнью и могут умереть из-за «каких-то политических предрассудков нынешней власти».

30 декабря 2020 года на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой купить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Украинцы требуют привить ею всех желающих.

Источник: lenta.ru

вакцинация коронавирус пандемия украина
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