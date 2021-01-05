Павел Глоба: гороскоп сегодня 5 января 2021 года для всех 12 знаков зодиака

Известный астролог Павел Глоба не предусматривает глобальных изменений в жизни знаков зодиака 5 января 2021 года. Заметная поддержка ближнего окружения, а также целеустремлённость позволит планомерно идти к цели. И хоть не всё из намеченного ранее удастся реализовать в полном объёме, но многие дела пройдут успешно.

Гороскоп на 5 января

Известный астролог Павел Глоба не предусматривает глобальных изменений в жизни знаков зодиака 5 января 2021 года. Заметная поддержка ближнего окружения, а также целеустремлённость позволит планомерно идти к цели. И хоть не всё из намеченного ранее удастся реализовать в полном объёме, но многие дела пройдут успешно.

Гороскоп на 5 января 2021 года для знаков стихии Огня

Овен



Много энергии придётся потратить Овну на то, чтобы удержаться даже на достигнутом уровне. В работе нужно быть внимательным и не допускать ошибок. Любой пустяк может вызвать выплеск негативных эмоций. Астролог акцентирует внимание на том, что только в спокойном состоянии любой человек может работать продуктивно.

Лев

Браться за важные и сложные дела не советуют звёзды. Мыслительные процессы будут замедлены. А вот представителям этого знака творческих профессий может повезти. Их интуиция в данный день может подарить множество блестящих идей. Удачной будет деятельность «на удалёнке» или та, которая предполагает свободный график работы. Сочетание отдыха и активной деятельности дадут Львам возможность чувствовать себя «в своей тарелке».

Стрелец

Продуктивными окажутся многие решения в сфере бизнеса. Они сулят финансовую прибыль. А вот в отношениях могут выплыть проблемы, связанные с прошлым. И только спокойное без повышенных тонов разбирательство поможет ситуацию вывести из тупика.

Гороскоп на 5 января для знаков стихии Земли

Телец

Благоприятный день для Тельцов предполагает астролог. Работа принесёт моральное удовлетворение: ведь усердие и ответственность этого знака будут замечены и оценены начальством. Это будет способствовать карьерному росту и, соответственно, финансовой стабильности. Кроме того, есть шанс завести новые приятные знакомства.

Дева

Представителям этого знака астролог рекомендует не проявлять инициативу в тех вопросах, в которых мягко говоря Девы не очень компетентны. Наказание может проявиться в виде потери доверия. Зато день 5 января может принести неожиданный подарок – это может быть возврат долга или хорошая премия.

Козерог

Расположение звёзд способствует удачным контактам и встречам, которые могут повысить социальный статус и продвинуться в достижении целей Козерога. Одиноким представителям этого знака нужно выбираться из дома, быть больше там, где есть шанс встретить того единственного человека, о котором они давно мечтают.

Гороскоп на 5 января для знаков стихии Воздуха

Близнецы

Этому знаку очень трудно будет справляться со своими эмоциями и добиваться компромисса по многим вопросам. В такой день лучше быть подальше от начальства. Терпение и дружелюбный настрой очень помогут избежать неприятных ситуаций с сотрудниками и в семье. Не всё может получиться так, как планируется в данный день, но в целом звёзды проявляют благосклонность к Близнецам.

Весы



Хорошая физическая форма и прекрасное расположение духа сделают все начинания дня этого знака успешными. Могут открыться перспективы в совсем новом направлении деятельности Весов. Звёзды поддерживают их в этом. В личных отношениях инициативность и смелые неординарные поступки значительно поднимут Весы в глазах противоположного пола.

Водолей

Этот знак может оказаться в центре событий дня. Его интересные идеи, умение организовать и скоординировать действия других людей привлекут внимание. Повысится привлекательность и коммуникабельность. Поэтому не стоит упускать шанс одиноким представителям этого знака в любовной сфере. Возможны судьбоносные встречи, знакомства, которые перерастут в крепкие серьёзные отношения.

Гороскоп на 5 января для знаков стихии Воды

Рак

Некоторые ситуации 5 января выбьют из привычной колеи и заставят Раков разбираться в причинах таких событий. Некоторые из них позволят на многие вещи взглянуть под другим углом. Некоторым представителям этого знака придётся иметь дело с документами, ходить по инстанциям государственных органов, утрясать дела, связанные с коммунальными службами. Также астролог советует этому знаку проявлять внимание к родственникам, брать участие во всех семейных делах. Это способствует укреплению отношений между супругами, гармонии.

Скорпион

Активности Скорпиона во многом способствует расположение звёзд. Но и высокий жизненный потенциал поможет этому знаку «горы свернуть» в данный день. Но важных решений принимать нежелательно, особенно в финансовых вопросах. Хотя они и несут в себе заманчивые перспективы. Но результат может быть двояким. Астролог советует не рисковать. Личная жизнь может преподнести приятные сюрпризы.

Рыбы

Фортуна проявляет благосклонность к этому знаку. Не стоит только лениться, но и слишком большое рвение в делах проявлять не положено. Физические нагрузки могут сказаться на самочувствии. Общение приносит приятные моменты, с единомышленниками разногласий не наблюдается. А фот финансовые вопросы желательно перенести на более благоприятное для этого время.

Источник: rsute.ru