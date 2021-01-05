«Разделенная Америка» и киберконфликт: аналитики назвали главные риски 2021 года

Консалтинговая компания Eurasia Group представила топ-10 рисков, с которыми мир столкнется в 2021 году. В рейтинг вошли «разделение» США на фоне выборов, конкуренция в сфере борьбы с изменением климата, вероятность киберконфликта и уход Ангелы Меркель с поста канцлера Германии

Консалтинговая компания Eurasia Group опубликовала ежегодный список главных рисков для «государств, международной политики, индустрий и институтов». Список призван помочь компаниям и инвесторам делать прогнозы и реагировать на появляющиеся возможности, подчеркивается в сообщении.

1. «Разделенная Америка»

Первое место Eurasia Group отдала риску, связанному с выборами президента США. С президентского срока Джо Байдена начинается эпоха, в которую каждого главу государства будет считать нелегитимным примерно половина американцев, пишут аналитики. Они считают, что Байден «попробует восстановить лидерский статус США в международных делах», но «вселять новую надежду» стране помешают «поляризация и неспособность справиться с внутренними кризисами».

2. «Долгий коронавирус»

В 2021 году COVID-19 будет угрожать не только жизням людей, но также политической стабильности и мировой экономике, пишет Eurasia Group. Аналитики считают, что странам будет трудно поспевать за «амбициозными графиками вакцинации». Кроме того, пандемия «оставит наследие в виде высокой долговой нагрузки, лишившихся работы людей и потери доверия». Распределение вакцин, по мнению аналитиков, разделит на имущих и неимущих как общества внутри стран, так и сами государства.

3. Борьба с изменением климата

Политика в области климата «переместится с детской площадки международного сотрудничества на арену международной конкуренции». Борьба с вредными выбросами создаст огромные возможности для частного капитала, но победители и проигравшие будут определяться «как благодаря рыночным механизмам, так и благодаря политическим факторам».

4. Рост напряженности в отношениях США и Китая

Ситуация в отношениях между США и Китаем продолжит осложняться из-за «дипломатии вакцин», соперничества в областях климата и технологий, а также долгое время сохраняющихся разногласий в других сферах, считают аналитики.

5. Сложности с международной передачей информации

Остановка свободной передачи личной информации из одной страны в другую повысит издержки компаний и помешает работе популярных приложений, указывает Eurasia. Правительства стран, беспокоящиеся о том, кто получает доступ к данным их граждан, «подорвут основы открытого глобального интернета», считают аналитики.

6. «Цифровой конфликт»

Цифровое пространство «слишком непредсказуемо», чтобы назвать конкретный фактор, способный привести к масштабному бедствию в этой сфере, подчеркивает Eurasia. Годом, когда киберконфликт станет причиной беспрецедентных технологических и геополитических рисков, 2021-й делают «маловероятные, но способные оказать мощный эффект» факторы.

7. Турция

Трудности в экономике и неэффективная реакция на коронавирус вынудят президента Турции Реджепа Эрдогана бороться за голоса разочарованных избирателей, считают аналитики. По их мнению, Эрдоган будет ввязываться в «приключения во внешней политике», чтобы разжечь националистические настроения. «Однако в этот раз у президента Турции не будет иностранных друзей, которые защитили бы его от последствий», — пишет Eurasia.

8. Ближний Восток

Страны-производители энергоресурсов на Ближнем Востоке и в Северной Африке в 2020 году столкнулись с обрушением спроса, из-за которого упали их доходы, отмечает Eurasia. По мнению аналитиков, 2021-й «будет хуже», потому что цены на энергоносители останутся низкими. «Многие из этих правительств снизят расходы, нанося ущерб уязвимым частным секторам и увеличивая уровень безработицы. Реформы будут медленными, протесты будут расти в масштабах», — пишет Eurasia.

9. Европа после Меркель

Уход Ангелы Меркель с поста канцлера Германии после 15 лет работы станет главным риском для европейского континента в 2021 году, пишут аналитики. Европу ждет «экономическое похмелье» после усиления ограничительных мер, введенных из-за пандемии. И в этот раз рядом не будет Меркель, которая могла поспособствовать «гибкости международного ответа» на проблемы.

10. Латинская Америка

В Латинской Америке масштабная вакцинация от коронавируса начнется ближе к концу года, а к возможному возникновению новой волны заболевания страны здесь подготовлены плохо, заявили аналитики. Они считают, что политическое и экономическое давление усилится на фоне парламентских выборов в Аргентине и Мексике, а также выборов президента в Чили, Эквадоре и Перу.

«Отвлекающие маневры»

Аналитики также выделили несколько «отвлекающих маневров» — так они назвали вопросы, которые активно освещаются в СМИ, но «вряд ли представят значительную опасность или спровоцируют нестабильность в новом году».

1. «Друзья Трампа окажутся в беде»

Некоторые, возможно, ожидают, что «попутчики» покидающего пост президента США Дональда Трампа из числа мировых лидеров окажутся «на задворках» с приходом к власти Байдена, пишут аналитики. К таким политикам Eurasia отнесла, например, Эрдогана, премьера Великобритании Бориса Джонсона, президента Бразилии Жаира Болсонару и премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. Аналитики считают подобных лидеров членами «коалиции» тех, кто «не хочет поддерживать международный либеральный порядок».

Однако считать их «обреченными на четыре года боли, которую будет причинять Вашингтон», значило бы недооценивать как стремление администрации Байдена сотрудничать по вопросам общих интересов, так и способность этих людей приспосабливаться к новым реалиям, подчеркивает Eurasia.

2. «По технологическим гигантам США будет нанесен удар»

Некоторые также ожидают, что 2021-й будет годом, когда по крупным технологическим компаниям США будет нанесен удар, пишет Eurasia. Аналитики отмечают, что технологические гиганты рискуют столкнуться с необходимостью платить дополнительные сборы в Европе, а также сталкиваются с «враждебностью» внутри американских границ. Однако на деле они «будут спасены благодаря политическим сложностям проблем, которые с ними связаны». Технологии — это двигатель посткоронавирусного восстановления, и политики «дважды подумают», прежде чем наносить удар по этой сфере, отмечает Eurasia.

3. Конфронтация США и Ирана

Отношения между двумя странами не будут характеризоваться ни такой продуктивностью, ни такой опасностью, которых ожидают многие наблюдатели, пишут аналитики. Они считают, что дипломатия двух стран не будет «прямолинейной», и обе будут стараться не действовать поспешно.

Источник: forbes