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Запустил процесс обогащения урана до 20% на ядерном объекте в Фордо Иран

11:00 05.01.2021 Фото: pixabay.com
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Ускоренное принятие законопроекта связано с убийством физика-ядерщика, одного из «отцов ядерной программы Ирана» Мохсена Фахризаде.

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Иран запустил обогащение урана выше согласованного лимита

Иран запустил процесс обогащения урана до 20% на ядерном объекте в Фордо, сообщает агентство Mehr со ссылкой на официального представителя правительства страны Али Рабии. По условиям ядерной сделки 2015 года, Ирану разрешено обогащать уран до уровня не выше 3,67%.
В сообщении Mehr говорится, что процесс обогащения урана начался «несколько часов назад», и первый продукт будет получен уже в ближайшее время. Правительство планирует производить как минимум 120 кг урана в год.

В декабре 2020 года иранский парламент поддержал законопроект, позволяющий стране отказаться от исполнения Договора о нераспространении ядерного оружия и некоторых пунктов ядерной сделки, ограничивающие ядерную энергетику в Иране. В течение года планируется ввести в эксплуатацию по тысяче дополнительных центрифуг на ядерных объектах в Натанзе и Фордо. Тегеран направил письмо об этом в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), чтобы проинформировать ООН.

Ускоренное принятие законопроекта связано с убийством физика-ядерщика, одного из «отцов ядерной программы Ирана» Мохсена Фахризаде. Он возглавлял правительственный Центр исследований и инноваций. 27 ноября неизвестные взорвали его автомобиль, а затем расстреляли. МИД Ирана обвинил в убийстве наемников из Израиля. NYT писала, что американская разведка высказала такие же подозрения.

иран лимит обогащение урана
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