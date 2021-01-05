Задохнулся во время пожара инвалид в Бердске. Прокуратура начала проверку

Инцидент произошёл 30 декабря 2020 года в Бердске

Трагический инцидент, который произошёл 30 декабря 2020 года в Бердске, проверит областная прокуратура.

Как писал Курье.Среда.Бердск, в частном доме на ул. Островского во время пожара задохнулся мужчина-инвалид без ног. Он состоял на учёте в органах соцзащиты. Его тело обнаружили на кровати.

Прокуратура Бердска организовала проверку по этому факту.

- Будет дана оценка соблюдению норм пожарной безопасности, в том числе в части установки и функционирования приборов предупреждения о пожаре. Предварительно установлено, что жилое помещение, в котором проживал погибший, не было оборудовано автоматическим дымовым пожарным извещателем, - сообщили в областной прокуратуре.

Прокуратура также проверит достаточность принимаемых ответственными должностными лицами мер по обеспечению пожарной безопасности и профилактике пожаров.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.