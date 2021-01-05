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Умер фронтмен метал-группы Children of Bodom Алекси Лайхо

10:34 05.01.2021 Фото: bilibili.com
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Группа Children of Bodom была основана в 1993 году.

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Умер фронтмен метал-группы Children of Bodom Алекси Лайхо
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Умер фронтмен метал-группы Children of Bodom Алекси ЛайхоУмер в аптеке пришедший за препаратами от коронавируса мужчинаЕщё 623 новостей

Фронтмен финской рок-группы Children of Bodom Алекси Лайхо скончался у себя дома в Хельсинки. Об этом сообщается на сайте группы.

В последние годы жизни у него были серьезные проблемы со здоровьем, говорится в сообщении. Ему был 41 год. Конкретная причина смерти не называется.

Группа Children of Bodom была основана в 1993 году. Лайхо покинул группу в 2019 году из-за внутренних разногласий с другими членами группы. Позже он вместе с гитаристом Дэниелом Фрэйбергом основал Bodom After Midnight и записал три песни, которые выйдут посмертно.

группа скончался фронтмен Алекси Лайхо
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