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Накопили долги по штрафам на 31 млрд рублей осужденные взяточники в России

11:15 05.01.2021 Фото: pixabay.com
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Средняя сумма долга по штрафу составляет порядка 5 млн рублей.

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В ФССП сообщили, что осужденные взяточники накопили долги по штрафам на 31 млрд рублей

Суммарный долг по штрафам, назначенным осужденным за коррупцию, превышает 31 млрд рублей. Об этом говорится в материалах Федеральной службы судебных приставов, с которыми ознакомился ТАСС.
Всего в январе-ноябре 2020 года на исполнении у приставов находилось свыше 8,5 тыс. производств по взысканию штрафов, назначенным за преступления коррупционной направленности, на общую сумму 34,5 млрд рублей. "На 1 декабря остаток исполнительных производств [составил] 6 395, сумма - 31,1 млрд рублей", - указано в материалах. Средняя сумма долга по штрафу таким образом составляет порядка 5 млн рублей. Три года назад она чуть превышала 3 млн рублей.

Как следует из материалов ФССП, в розыск объявлено 608 осужденных коррупционеров, задолжавших 1,5 млрд рублей. Кроме того, разыскивается имущество этой категории должников общей стоимостью свыше 1,7 млрд рублей.

Приставам за 11 месяцев 2020 года удалось взыскать с 1,7 тыс. осужденных 541,4 млн рублей, свыше 1,2 тыс. из них выплатили долги по штрафам на сумму 378,3 млн рублей добровольно. Еще более 300 исполнительных производств на сумму 2,3 млрд рублей были завершены без взыскания. В материалах ФССП указано, что умерли 53 осужденных, задолжавших свыше 160 млн рублей, и в связи с их смертью исполнительные производства были прекращены. Кроме того, 165 осужденным за взятки, общий долг которых превысил 135,4 млн рублей, штраф был заменен другим видом наказания (лишением свободы - прим. ТАСС). В связи с освобождением от наказания в порядке амнистии, помилования либо по другим основаниям было прекращено 56 исполнительных производств на сумму более 1,6 млрд рублей. Еще 14 производств на сумму более 11 млн рублей прекратили в связи с отменой приговора в части назначения наказания в виде штрафа и прекращением уголовного дела. По требованию судов было возвращено 72 исполнительных документа на сумму почти 337 млн рублей.

Штрафы, кратные размеру взяток, были введены в Уголовный кодекс РФ в 2011 году. Они могут достигать стократного размера от суммы взятки, но не более 500 млн рублей с одного человека. При этом в отличие от других должников осужденные за коррупцию не могут прибегнуть к процедуре личного банкротства - для них предусмотрена лишь возможность отсрочки или рассрочки выплат либо замена наказания на лишение свободы.

Источник: ТАСС

взятка должник пристав
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