Сгорели на пожарах 4 жителей СНТ Новосибирска, Академгородка и сел региона 4 января 2021. Что произошло в Бердске?

Горел дачный дом в Кировском районе, в СНТ «Радуга». Площадь пожара составила 32 кв. м. погиб мужчина, 1971 года рождения. В Академгородке на ул. Бульвар Молодежи, 30, произошел пожар в квартире многоквартирного жилого дома.

Пожар унес жизни 4 людей за последние сутки

Холодная погода вынуждает людей искать дополнительные источники обогрева. Как следствие, пожары продолжают уносить жизни в Новосибирской области. За прошедшие сутки в новосибирской области погибло 4 человека и один госпитализирован.

Так, горел дачный дом в Кировском районе, в СНТ «Радуга». Площадь пожара составила 32 кв. м. погиб мужчина, 1971 года рождения. В Академгородке на ул. Бульвар Молодежи, 30, произошел пожар в квартире многоквартирного жилого дома. В результате возгорания погиб мужчина, 1962 года рождения, сообщил "Курьер. Среда. Бердск" сегодня, 5 января, начальник ОНД Бердска Николай Степоненков.

Два дома сгорели за минувшие сутки в области. В Чулымском районе в населенном пункте Ужаниха произошел пожар в частном жилом доме, площадь пожара 53 кв. м. В результате пожара погиб мужчина 1971 года рождения, женщина госпитализирована в Чулымскую ЦРБ. В городе Болотное горел частный дом. В результате пожара погиб мужчина 1957 года рождения.

В Бердске сутки прошли спокойно. Поступил вызов на ул. Вокзальную по поводу возгорания в мусоропроводе. Жители до приезда пожарного расчёта сами погасили огонь. В связи с продолжающимися холодами замначальника отдела надзорной деятельности по Бердску Руслан Безносенко призывает жителей города быть внимательными и ответственно относится к соблюдению правил пожарной безопасности, в частности не бросать окурки, горящую бумагу в мусоропроводы и баки для мусора, напомнить детям во время каникул о пожарной безопасности.