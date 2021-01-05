Разделил мир на до и после коронакризисный 2020 год. На эту тему выпустили сериал «Мир после»

В качестве ведущих интервьюеров выступят Владимир Познер, Сергей Шнуров, Тина Канделаки, а своё мнение выскажут российские журналисты, предприниматели, актёры и политики.

2020 разделил мир на до и после

2020 разделил мир на до и после. Пандемия коронавируса повлияла не только на наше здоровье, но изменила почти все сферы вокруг нас. Мы отдыхаем в родных странах, смотрим премьеры в стриминговых сервисах, работаем и развлекаемся дома.

IVI подготовил документальный сериал «Мир после», где каждый выпуск посвящен отдельной теме. В качестве ведущих интервьюеров выступят Владимир Познер, Сергей Шнуров, Тина Канделаки, а своё мнение выскажут российские журналисты, предприниматели, актёры и политики.

Источник: t.me/bazabazon