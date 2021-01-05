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Залез в окно пенсионера и вытащил бензопилу, ведро с медом и валенки рецидивист под Новосибирском

11:01 05.01.2021 Фото: https://pxhere.com
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В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по Тогучинскому району установили личность подозреваемого в совершении преступления - им оказался 54-летний житель поселка Горный Тогучинского района, ранее судимый за аналогичное преступление.

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Ущерб составил более 10 тысяч рублей

4 января в полицию с заявлением о краже обратился 79-летний житель поселка Горный. Как рассказал мужчина, он обнаружил, что оконная рама в его доме была повреждена, а из помещения пропали бензиновый триммер, бензопила, пластиковое ведро с медом и пара валенок. Ущерб составил более 10 тысяч рублей. Выехавшая на место следственно-оперативная группа полиции изъяла с места преступления следы орудия взлома и обуви предполагаемого преступника. Также были опрошены соседи, которые видели, как некий мужчина ходил по поселку и настойчиво пытался продать незнакомым людям бензопилу, а также сам потерпевший, который пояснил, что слышал, как в его доме ночью несколько раз был странный шум.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по Тогучинскому району установили личность подозреваемого в совершении преступления - им оказался 54-летний житель поселка Горный Тогучинского района, ранее судимый за аналогичное преступление. Узнав, что его разыскивает полиция, злоумышленник пришел в пункт полиции и написал заявление о явке с повинной, с собой подозреваемый принес часть похищенного – ведро с медом и валенки. Как выяснили оперативники, подозреваемый приехал с другого конца поселка к дому пожилого мужчины, и думая, что тот уже умер, решил проникнуть в помещение. 27 декабря в ночное время подозреваемый путем выставления оконной рамы, проник в дом и похитил сначала триммер и бензопилу, а затем на следующий день пришел за валенкам и медом.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 158 Уголовного кодекса РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Проводится расследование.

Источник: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МВД РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

валенки ведро с медом кража мера пресечения поселок Горный
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