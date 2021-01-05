Лишил жизни сокамерника осужденный дилер. Что решил суд?

Приговором суда Алексею Казуку за совершённое преступление назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы

В последние дни 2020 года вступил в законную силу приговор Мариинского городского суда Кемеровской области, постановленный в отношении 25-летнего осуждённого, отбывающего наказание за незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере, избившего до смерти в ходе возникшего конфликта другого осуждённого, незадолго до этого прибывшего этапом в колонию.

Конфликтная ситуация между осуждёнными возникла в результате спора, касающегося социального статуса одного из них.

В ходе рассмотрения уголовного дела судом установлено, что в сентябре 2019 года 25-летний осуждённый Алексей Казук, находясь в жилой секции отряда № 1 одной из Мариинских исправительных колоний, пригласил для разговора другого осуждённого, недавно прибывшего этапом в исправительное учреждение. В ходе разговора прибывший осуждённый назвал свой социальный статус, который Казуку показался слишком высоким с учётом статьи уголовного закона, по которой тот отбывал наказание. В связи с этим между ними возник конфликт, в ходе которого потерпевший со словами «я тебя убью» замахнулся на Казука. Однако последний увернулся от удара и нанёс потерпевшему несколько ударов кулаками в подбородок и в область головы. От ударов потерпевший, ударившись головой о стену, потерял сознание. После этого другие осуждённые отнесли потерпевшего в умывальник и облили водой. Когда потерпевший очнулся, его унесли на кровать. От вызова врача потерпевший отказался, хотя говорил, что чувствует себя плохо. На следующее утро потерпевший не смог подняться с кровати и его унесли в медсанчасть, откуда увезли в реанимационное отделение Мариинской городской больницы, где через некоторое время потерпевший по причине закрытой черепно-мозговой травмы, осложнившейся отёком головного мозга, скончался.

В судебном заседании подсудимый виновным себя признал частично, пояснив, что оборонялся, превысив пределы необходимой обороны.

Однако, оценив в результате рассмотрения уголовного дела как показания свидетелей, так и совокупность письменных доказательств, суд пришёл к выводу о виновности подсудимого в причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего (часть четвёртая статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации).

«По мнению суда, не имеется оснований считать, что Казук А.В. действовал в состоянии необходимой обороны или при превышении её пределов, поскольку в отношении него не имелось общественно опасного посягательства, сопряжённого с насилием, опасным для его жизни либо с непосредственной угрозой применения такого насилия. Суд пришёл к такому выводу с учётом отсутствия причинения вреда здоровью Казука А.В., отсутствия у потерпевшего каких бы то ни было предметов, отсутствия их демонстрации, а также с учётом конкретной обстановки отсутствия оснований опасаться реального осуществления угрозы жизни или здоровью в отношении подсудимого», - говорится в приговоре суда.

При назначении наказания суд учёл ряд смягчающих наказание обстоятельств, среди которых и противоправность поведения потерпевшего, явившегося поводом для преступления, а также такое отягчающее обстоятельство, как наличие в действиях подсудимого особо опасного рецидива преступлений. Также суд учёл характер и степень общественной опасности как вновь совершённого преступления, так и ранее совершённых преступлений, а также обстоятельства, в силу которых исправительное воздействие предыдущего наказания оказалось недостаточным.

Приговором суда Алексею Казуку за совершённое преступление назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с его отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Источник: пресс-служба Мариинского городского суда Кемеровской области