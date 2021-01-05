Налогоплательщикам с НДС стоит учесть, что со второго полугодия требования к декларациям и пояснениям станут серьезнее.

Что 2021 год готовит предпринимателям: самые важные изменения в налогах

О том, какие наиболее значимые изменения ждут предпринимателей в 2021 году, РБК Новосибирск рассказали эксперты.

В мини-рейтинге основных изменений главным и самым значимым все эксперты называют отмену ЕНВД («вменененки»).

«Налоговая нагрузка у многих вырастет в 4-5 раз, и в декабре компании все еще были в замешательстве, на какую систему налогообложения переходить, — констатирует управляющий партнер компании «Туров и Побойкина» Наталья Побойкина. — Бизнес ждал изменений на патенте, но существенных изменений не произошло».

«Вторым важным нововведением является утверждение с 1 января прогрессивной шкалы по НДФЛ» — констатирует Татьяна Гончарова, управляющий партнер юридической компании LexProf, адвокат.

Все плательщики НДФЛ будут платить налог по обычной ставке 13%, пока доходы не превысят 5 млн. руб. «Превышение будет облагаться по ставке 15% и перечисляться по отдельному КБК, — отмечает эксперт. — Обязательно нужно помнить это важное примечание, чтобы в будущем не пришлось возвращать суммы налогов, уплаченные по неверному КБК».

Налогоплательщикам с НДС стоит учесть, что со второго полугодия требования к декларациям и пояснениям станут серьезнее.

«Всем, кто с 1 января столкнется с поставкой товаров или оказанием услуг от организаций-банкротов, следует знать, что в новом 2021 году от них нельзя будет принимать НДС к вычету, так как текущая хозяйственная деятельность организаций, признанных банкротами, не будет облагаться НДС», — обращает внимание Гончарова.

Источник: nsk.rbc.ru