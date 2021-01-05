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"Выгорают" чаще других специалистов учителя Новосибирской области

12:15 05.01.2021 Фото: pixabay.com
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Учителя отстраняются от учеников и могут обесценивать их успехи, отмечают эксперты.

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75% педагогов подвержены профессиональному выгоранию

Профессиональное выгорание среди преподавателей более распространено, чем среди сотрудников бизнес-структур. Такие данные опубликовали аналитики «Яндекса», проанализировав порядка 38 тысяч человек со всей России, из них более 2,5 тысяч респондентов – из Новосибирской области.

Так, в бизнесе состояние профессионального выгорания испытывают 50% сотрудников, а среди учителей — 75%. При этом в острой фазе выгорания находятся 38% педагогов.

Чаще всего в таких случаях учителя испытывают эмоциональное истощение и усталость, равнодушное или негативное отношение к месту работы, недовольство трудовыми условиями и формальное отношение к выполнению своих задач.

«Выгорание на работе вызывают однообразие и «бумажная» работа, а готовность меняться и учиться помогут в борьбе с профессиональной усталостью: «Очень важно быть готовым учиться чему-то новому и меняться в профессиональной сфере. Однообразие – это тоже причина выгорания. У нас высокая нагрузка. Мы с коллегами часто обсуждаем проблему бумажной работы, она существует наряду с электронной. Лучше уж провести 10 уроков, чем заполнять отчеты, а это как раз мы делаем в двух вариантах», – рассказала учитель начальных классов школы №17 в Новосибирске Светлана Перекрест.

На выгорание также влияют неудовлетворенность условиями работы, нехватка амбициозных задач и возможностей для продвижения по карьерной лестнице. Опытные преподаватели испытывают большее недовольство условиями работы, чем их начинающие коллеги. Так, среди респондентов, проработавших в школе более 31 года – недовольных 60%, тогда как среди тех, чей стаж меньше трех лет, этот показатель составляет 42%.

У педагогов, которые находятся в острой фазе выгорания, резко падает эффективность, возникают конфликты с коллегами и родителями школьников. Учителя отстраняются от учеников и могут обесценивать их успехи, отмечают эксперты.

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