Поручил разобраться в ДТП с детским автобусом на трассе М-5 Бастрыкин

Утром 4 января текущего года на трассе М-5 в районе города Миасса произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, грузового автомобиля и автобуса, в котором находилась детская хоккейная команда. Легковой автомобиль выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с машиной ГИБДД, сопровождавшей автобус с детьми.

Ход проведения доследственной проверки поставлен Председателем Следственного комитета Российской Федерации на контроль в центральном аппарате СК России.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Челябинской области провести проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с автобусом детской хоккейной команды.

Сегодня в ряде СМИ сообщалось, что утром 4 января текущего года на трассе М-5 в районе города Миасса произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, грузового автомобиля и автобуса, в котором находилась детская хоккейная команда. Легковой автомобиль выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с машиной ГИБДД, сопровождавшей автобус с детьми.

Александр Бастрыкин поручил следователям регионального следственного управления оперативно и объективно установить все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, детально восстановить события аварии и исследовать их на предмет наличия признаков нарушения правил дорожного движения в действиях всех участников ДТП. Ход проведения доследственной проверки поставлен Председателем Следственного комитета Российской Федерации на контроль в центральном аппарате СК России.

Официальный представитель СК России

С.Петренко

Источник: sledcom.ru