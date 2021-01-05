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Все голы в матче МЧМ по хоккею Россия - Канада. Смотрите видео

11:21 05.01.2021 Фото: Codie McLachlan/Getty Images
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В конце второго периода арбитры отменили гол российского форварда Михаила Абрамова, определив офсайд у игрока российской команды.

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Авторами голов у победителей стали Алекс Ньюхук, Коннор Макмайкл, Коул Перфетти, Брейден Шнайдер и Дилан Козенс

Федерация хоккея России опубликовала видеообзор матча против сборной России в полуфинале молодежного чемпионата мира.
Обзор матча, завершившегося поражением команды Игоря Ларионова со счетом 0:5, опубликован на канале ФХР в Youtube. Канадцы забросили три шайбы в первом периоде, по разу отличились во втором и третьем.

Авторами голов у победителей стали Алекс Ньюхук, Коннор Макмайкл, Коул Перфетти, Брейден Шнайдер и Дилан Козенс.

В конце второго периода арбитры отменили гол российского форварда Михаила Абрамова, определив офсайд у игрока российской команды.

Сборная России сыграет за бронзу с командой, потерпевшей поражение во втором полуфинале между командами США и Финляндии. Матч пройдет в 01:30 по московскому времени шестого января.

сборная хоккей шайба
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