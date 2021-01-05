Все голы в матче МЧМ по хоккею Россия - Канада. Смотрите видео

Авторами голов у победителей стали Алекс Ньюхук, Коннор Макмайкл, Коул Перфетти, Брейден Шнайдер и Дилан Козенс

Федерация хоккея России опубликовала видеообзор матча против сборной России в полуфинале молодежного чемпионата мира.

Обзор матча, завершившегося поражением команды Игоря Ларионова со счетом 0:5, опубликован на канале ФХР в Youtube. Канадцы забросили три шайбы в первом периоде, по разу отличились во втором и третьем.

Авторами голов у победителей стали Алекс Ньюхук, Коннор Макмайкл, Коул Перфетти, Брейден Шнайдер и Дилан Козенс.

В конце второго периода арбитры отменили гол российского форварда Михаила Абрамова, определив офсайд у игрока российской команды.

Сборная России сыграет за бронзу с командой, потерпевшей поражение во втором полуфинале между командами США и Финляндии. Матч пройдет в 01:30 по московскому времени шестого января.