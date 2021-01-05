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Что будет, если в Россию занесут очередную заразу. Путин утвердил план

13:30 05.01.2021 Фото: pixabay.com
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Порядок предусматривает, что оперштаб разрабатывает и утверждает план мероприятий по предупреждению распространения опасных заболеваний, готовит предложения о введении ограничительных мер (в том числе карантина), организует проведение информационной кампании по профилактике заболеваний.

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Путин утвердил порядок действий властей по предупреждению угрозы ЧС из-за заноса инфекций

В соответствии с утвержденным порядком Роспотребнадзор в случае возникновения угрозы санитарно-эпидемиологическому благополучию населения устанавливает один из трех возможных уровней риска.
Президент РФ Владимир Путин утвердил порядок действий органов власти по предупреждению угрозы возникновения ЧС в случае заноса и распространения на территории страны опасных инфекционных заболеваний. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Правительству Российской Федерации в трехмесячный срок разработать и утвердить единый алгоритм межведомственного и межрегионального взаимодействия по предупреждению угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с заносом на территорию Российской Федерации и распространением на территории Российской Федерации опасных инфекционных заболеваний", - говорится в указе.

В соответствии с утвержденным порядком Роспотребнадзор в случае возникновения угрозы санитарно-эпидемиологическому благополучию населения устанавливает один из трех возможных уровней риска: первый - при выявлении таких заболеваний на территории иностранных государств с угрозой распространения, второй - при выявлении единичных случаев и локальных очагов в РФ, третий - при распространении инфекции на территории одного или нескольких субъектов РФ. Порядок определяет действия различных ведомств при каждом из перечисленных уровней угрозы. Также формируется координационный совет при кабмине по предупреждению угрозы ЧС в случае заноса опасных инфекционных заболеваний, который по представлению Роспотребнадзора может создавать оперативный штаб.

Порядок предусматривает, что оперштаб разрабатывает и утверждает план мероприятий по предупреждению распространения опасных заболеваний, готовит предложения о введении ограничительных мер (в том числе карантина), организует проведение информационной кампании по профилактике заболеваний.

Указ вступает в силу со дня подписания.

инфекция чрезвычайная ситуация чс Владимир Путин
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От редакции

Будут новые заразы?

Аноним, 05 января 2021 14:13
Ещё не всем понятно, что карантинный террор будет вечным?

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