Когда коронавирус потеряет свою актуальность, навала сроки инфекционист

Инфекционист обозначила сроки улучшения ситуации с коронавирусом в мире

Ситуацию с COVID-19 в мире, возможно, удастся переломить к концу 2022 года, сообщила РИА Новости президент Международной Ассоциации специалистов в области инфекций, бывший главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным заболеваниям Ирина Шестакова.

"В ближайшие года 2-2,5 переломим эту ситуацию (с коронавирусом - ред.) в мире. Я думаю, все-таки к концу, где-нибудь к середине 2022 года, я думаю, что везде в мире переломится ситуация... Я имею в виду, что, конечно, коронавирус не будет настолько актуален, как он актуален сейчас", - рассказала Шестакова.

В то же время она отметила, что это будет возможно только при вакцинации населения и создании эффективных лекарств против коронавируса.

