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Когда коронавирус потеряет свою актуальность, навала сроки инфекционист

13:00 05.01.2021 Фото: pixabay.com
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Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй).

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Инфекционист обозначила сроки улучшения ситуации с коронавирусом в мире
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Ситуацию с COVID-19 в мире, возможно, удастся переломить к концу 2022 года, сообщила РИА Новости президент Международной Ассоциации специалистов в области инфекций, бывший главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным заболеваниям Ирина Шестакова.
"В ближайшие года 2-2,5 переломим эту ситуацию (с коронавирусом - ред.) в мире. Я думаю, все-таки к концу, где-нибудь к середине 2022 года, я думаю, что везде в мире переломится ситуация... Я имею в виду, что, конечно, коронавирус не будет настолько актуален, как он актуален сейчас", - рассказала Шестакова.

В то же время она отметила, что это будет возможно только при вакцинации населения и создании эффективных лекарств против коронавируса.

Глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, разработчика вакцины "Спутник V" Александр Гинцбург ранее также выражал мнение, что справиться с ситуацией поможет только вакцинация населения.
При этом министр финансов России Антон Силуанов в конце декабря выразил надежду, что ситуация с коронавирусом "спадет к середине следующего года".
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире.
Источник: РИА Новости

COVID-19 коронавирус пандемия Ирина Шестакова
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