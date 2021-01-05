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"Amen and a-women": разразился скандал из-за женской формы слова "аминь" в конгрессе США

14:15 05.01.2021 Фото: pixabay.com
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Чтецу, по-видимому, в слове Amen (аминь) послышался корень men (люди, мужчины), и он решил в рамках гендерного равноправия добавить изобретенное им слово a-women (а-женщины).

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В конгрессе США произошел скандал из-за женской формы слова "аминь"

В конгрессе США прозвучало слово, которое говорящий по ошибке счел женской формой слова "аминь", что вызвало возмущение консерваторов.
Во время чтения молитвы в ходе первого заседания конгресса чтец, стоявший на месте председателя (его лицо не видно за маской) прочел молитву во имя "монотеистического Бога, Брахмы и Бога, известного под многими именами". Закончил он словами: "Amen and a-women".
Чтецу, по-видимому, в слове Amen (аминь) послышался корень men (люди, мужчины), и он решил в рамках гендерного равноправия добавить изобретенное им слово a-women (а-женщины). Таким образом, фразу можно перевести как "аминь и а-женщины".

Конгрессмен-республиканец от Пенсильвании Гай Решенталер выразил возмущение таким словообразованием.
"Молитва на открытии 117-го конгресса закончилась словами "аминь и а-женщины". Аминь - это латинское слово, которое значит "да будет так". Это слово не имеет рода. К сожалению, факты для прогрессивных (демократов) не имеют значения. Невероятно", - написал Решенталер в Twitter.
Слово amen в английском языке, действительно, означает "да будет так", истинно, и пришло в этот язык из латыни, куда попало, в свою очередь, из древнегреческого, а в древнегреческий - из древнееврейского, на которым написан Ветхий завет.

Источник: РИА Новости

аминь конгресс скандал сша
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