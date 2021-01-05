Сильный снегопад и ветер повредили ЛЭП. Без света остались 20 000 человек

Жители деревень Верхние и Нижние Галковичи к вечеру нам сообщили: свет в их домах уже появился. А вот в деревне Новоселье все еще темно.

Жители деревень Верхние и Нижние Галковичи к вечеру нам сообщили: свет в их домах уже появился. А вот в деревне Новоселье все еще темно.

Непогода — сильный снегопад и ледяной дождь — стали причиной серьезной аварии. Некоторые линии после повреждений пришлось фактически строить заново. 3000 поваленных на ЛЭП деревьев, 860 обрывов проводов.

В потемках с Нового года и в отдаленной деревне Новоселье, и те, кто живет всего в нескольких километрах от Пскова. У Галины Ивановны в запасе есть хотя бы свечи. Соседям пенсионерки сложнее — у них большое хозяйство.

Вода здесь тоже от электричества. Вся улица теперь живет по расписанию местного племенного хозяйства. У них на время дойки запускают генератор, а заодно и водопровод.

«Сейчас вот мы можем набрать воду, через некоторое время часа через полтора вода прекратится, ее не будет, растапливаем снег, стараемся уже запасти воду», — рассказывает Елена Люлина.

Почти вся Псковская область в таком режиме, считай, с Нового года. Хотя южные районы непогода накрыла еще раньше, прямо перед праздниками. Но большая часть отключений случилась в ночь на второе января. Без электричества остались сразу 20 тысяч человек.

Чтобы сломалось такое дерево, достаточно и двух часов непогоды. Как говорят энергетики, из-за мокрого снега порой образуется наледь весом до 100 кг. Это дерево упало прямо на провода. В итоге соседние деревни: Верхние и Нижние Галковичи уже третьи сутки без света.

И таких обесточенных деревень по области еще вчера было несколько сотен. Восстановительные бригады все эти дни работали круглые сутки.

«Бывают заболоченные участки, очень много у нас таких по району участков, куда сначала, чтобы устранить, нужно добираться, бывает, час-полтора только дойти по болоту», — рассказывает мастер участка Сергей Кузмичихин.

«135 бригад работали вчера, сегодня уже 178 бригад, работают более 600 человек, бригады подъезжают. У нас на сегодняшний день по географии Москва, Ленинградская область, Брянск, Тула, Архангельск, Вологда, Новгород, Карелия. Боюсь, что даже кого-то упустил, то есть очень широкая география», — рассказывает заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов.

О ликвидации последствий ледяного дождя губернатор области накануне доложил президенту и отметил слаженные действия всех служб. Работу социально значимых объектов первое время поддерживали дизель-генераторы. Сейчас их перевозят в населенные пункты, где все еще без света остаются жители.

«Эти места мы согласовываем с главами сельских поселений и главами районов. В настоящий момент у нас задействованы 46 дизель-генераторов мощностью порядка двух мегаватт. Два мегаватта, это можно запитать порядка 2,5 тысяч населения», — главный инженер Россети Северо-Запад Денис Ягодка.

Уже сегодня к полуночи энергетики обещают устранить неполадки на всех основных линиях электропередачи. Завтра еще будут работать точечно, по заявкам абонентов. Жители деревень Верхние и Нижние Галковичи к вечеру нам сообщили: свет в их домах уже появился. А вот в деревне Новоселье все еще темно.

Источник: 1tv