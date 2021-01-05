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Залег на дно из-за конфликта с властями Китая основатель Alibaba Джек Ма

14:30 05.01.2021 Фото: breakingnewsalerts.com
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На фоне напряженности в отношениях с китайскими властями Ма резко снизил активность в социальных сетях.

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Джек Ма один из самых богатых людей мира

Основатель Alibaba, один из богатейших граждан Китая Джек Ма более двух месяцев не появляется на публике. Миллиардер залег на дно после того, как в ходе своего выступления в Шанхае подверг критике китайские госбанки и экономические регуляторы, сравнив их с ломбардами, пишет Daily Mail.

1 января стало известно, что Ма вышел из состава жюри собственного шоу Africa’s Business Heroes, ноябрьский финал которого он пропустил. Бизнесмена перестали показывать в промо-видео, а также убрали его фото из списка судей, сообщала газета Financial Times. В Alibaba это объяснили сложностями с расписанием Ма.
Daily Mail отмечает, что на фоне напряженности в отношениях с китайскими властями Ма резко снизил активность в социальных сетях. В его личном аккаунте в Twitter последняя публикация вышла 10 октября, в аккаунте его благотворительной организации — 30 ноября. Ранее бизнесмен, как замечают журналисты, мог писать по несколько твитов в день.

По данным The Wall Street Journal, власти КНР собираются усилить контроль за бизнесом Ма, заставив разделить Ant Group, финансовое подразделение Alibaba Group. В случае дробления бизнеса государство сможет, например, купить одну из отделенных компаний, тем самым увеличив уровень госучастия и усилив свой надзор. В то же время власти не озвучивают свои требования прямо, а обращаются к Ма и руководству его компаний с призывом «понимать необходимость реформирования бизнеса». Как объясняет Bloomberg, причина таких действий официального Пекина — настороженное отношение к технологическим гигантам, имеющим огромное влияние.

миллиардер олигарх Джек Ма Alibaba Group
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